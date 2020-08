Desesperado, sin saber qué hacer ni a quién llamar, sin comida ni baño, varado en medio de la Ruta 40. Así quedó un camionero sanjuanino que siguió todos los protocolos y averiguó todos los pasos seguros por los que podía transitar pero es víctima de la disposición de último momento de un intendente riojano.

“Estoy en el límite de San Juan y La Rioja y no me puedo mover ni para atrás ni para adelante hasta el martes que viene”, comenzó relatando Luis Alessi, de 61 años.

El hombre es dueño de una empresa que transporta vehículos y los fines de semana hace los viajes largos para que su empleado pueda descansar. Siguió todos los protocolos de la provincia y averiguó, paso por paso, el camino que debía seguir para llegar a su destino: Salta. Pero eso se frenó ni bien pasó el límite de San Juan.

“Voy trasladando una camioneta. Salí anoche de San Juan por Huaco. Ahí me avisaron que por ahí podía salir pero no entrar, porque no es paso seguro, les dije que sí, que lo sabía, el tema es que saliendo por ahí me ahorro muchos kilómetros”, relató el chofer.

Y continuó: “Entré a La Rioja sin problema. Llegué a Guandacol a las 8 de la mañana, porque sabía que esa es la hora en la que abre el paso. Me fajaron para que no bajara en la provincia, me pidieron los datos y me dio la autorización el jefe de la Policía de Villa Unión. Pero justo cuando estaba por salir, me para y me dice que el intendente dio órdenes de que ni yo ni nadie pase durante el sábado, domingo y feriado. O sea que, me tengo que quedar acá hasta el martes”.

De ese modo, el hombre está varado en la Ruta Nacional 40, por una disposición departamental y no puede regresar allí por San Juan ni avanzar hacia La Rioja.

“No tengo servicio, comida, ni nada. Tengo hisopado, iba a avanzar por todos los pasos seguros de todas las provincias e iba a ingresar a San Juan por Bermejo, para hacerme el test rápido sin problema. Pero ahora no puedo ir ni para atrás ni para adelante. Yo entiendo que cuiden lo sanitario, me sumo a eso y cumplo con todo. Pero esta es una decisión de último momento. Me parece una barbaridad”, reflexionó el hombre que pide que den marcha atrás con la decisión y lo dejen avanzar.