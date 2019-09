El boliche estaba lleno de gente en el momento en que recibieron la amenaza. Tras los controles, pudieron ingresar nuevamente y Omega ofreció su show.

Malestar, temor y mucho frío pasaron anoche cientos de personas que llegaron a bailar a un boliche sanjuanino. Sucedió después de que, por una falsa amenaza de bomba debieran desalojar el lugar y dejar a la gente afuera durante unos 40 minutos.

La situación se vivió pasada la medianoche, en el boliche La Llorona, ubicado en Rioja esquina Maipú, en Capital. El llamado de alerta obligó a los dueños a informar a la Policía que, junto con Bomberos, debió implementar el operativo correspondiente en este tipo de casos.

Como consecuencia, todas las personas que estaban en el interior del boliche debieron salir y esperar en la vereda de enfrente.

Todo sucedió minutos antes de que la banda Omega se presentara en el lugar. Alejandro Flores, miembro de la banda contó su malestar. “Tengo una tristeza enorme por lo que sucedió. Por suerte, la Policía actuó bien y la gente también, porque todos esperaron afuera con tranquilidad”, aseguró el músico a DIARIO DE CUYO.

Y agregó que “podría haber pasado cualquier cosa, porque imagínate esa cantidad de gente, que ya había pagado su entrada, esperando en la calle, con el frío. Afortunadamente no pasó a mayores, pero necesitamos que estas cosas se investiguen y se encuentre a los culpables, porque no pueden pasar. La verdad, yo estoy helado, nunca imaginé una cosa así”.

Luego de que los efectivos hicieron los controles y determinaron que no había peligro en el interior del boliche, la gente pudo ingresar nuevamente. “Hablamos con el dueño del lugar y decidimos que entraran todos, sin importar si habían pagado la entrada o no, para evitar problemas. Y presentamos nuestro show. Creemos que era lo mejor que podíamos hacer, pero ojalá esto no se repita”, afirmó Flores.