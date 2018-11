Infracción. La esquina de Ignacio de la Roza y Meglioli, en la primera semana desde que Rivadavia aplicó el sistema de la fotomulta, tuvo un promedio de 65 infracciones por día, el más abultado de todos.

Si bien durante el mes de prueba del sistema de fotomultas que se instaló en los cruces de Libertador y Meglioli e Ignacio de la Roza y Meglioli, las autoridades de la Municipalidad de Rivadavia avizoraban ya que habría "mucha acción" detectando exclusivamente infracciones por no respetar el semáforo en rojo, no dejaron de sorprenderse por la cantidad que se realizó en la primera semana. Entre el 3 y el 10 de noviembre, en total se emitieron 725 fotomultas, un promedio de 105 por día.



Hasta el momento, el único antecedente del sistema que hay es en Rawson, que comenzó a funcionar a fines de enero. Y en aquel comienzo, que contemplaba a 5 esquinas, el promedio diario era casi de 18 fotomultas por día. O sea que por cada infracción detectada por las cámaras en Rawson, son prácticamente 6 en Rivadavia.



Si se hiciera un ranking de las esquinas con el promedio de más infracciones por día, las dos de Rivadavia ganan por amplia comodidad. La de Ignacio de la Roza y Meglioli encabeza con 65. Le sigue la de Libertador y Meglioli, con 40. Y en tercer lugar, es la de Superiora y Lemos, con 9. Los otros 4 puntos con fotomulta son: Vidart y R. del Líbano, San Miguel y R. del Líbano, San Miguel y 5; General Acha y Progreso.



Juan Cruz Córdoba, secretario de Gobierno de Rivadavia, afirmó que "la mala costumbre se fue arraigando con el paso de los años. A las campañas de prevención y concientización vial, evidentemente les falta la otra herramienta, que es el control debido. Falta la eventual pena, para tener que cumplir".



Participante habitual en las reuniones del Consejo Provincial de de Seguridad Vial, Córdoba afirmó que espera que se intensifique el cumplimiento de las normas. "Tenemos nuestro cuerpo de monitores que controlan estacionamiento, giro en "U" y respeto del separador vial, pero a través del sistema de fotomulta, a futuro controlaremos más", concluyó.





El precio de la multa

6000 Son los pesos que debe abonar un infractor, al ser detectado por las cámaras. Si se presenta a abonar espontáneamente a los 30 días, se reduce a 3.000 pesos el pago. Es decir la bonificación es del 50%.

Sólo por el semáforo

El secretario de Gobierno de Rivadavia, Juan Cruz Córdoba, aseguró que las multas se realizan solamente a los infractores que no respetan el semáforo en rojo en los dos cruces donde se instalaron las cámaras.



En estos días circuló un audio de Whatsapp en el que un hombre, sin identificarse, afirmaba que había sido notificado de una infracción, por haberse detenido en la senda peatonal, hasta que se encendiera la luz verde que lo habilitaba a continuar.



Córdoba desmintió rotundamente que sea cierto lo que difunde ese audio y hasta terminó agradeciendo. "Aunque no es correcto lo que se dice porque las fotomultas se aplican solamente cuando se ve en el video que el vehículo cruza con el semáforo solamente en la luz roja, al menos ayudó a difundir que el sistema ya está funcionando", agregó el funcionario. Además Córdoba respondió a otro reclamo, la velocidad en las avenidas: "En los dos cruces hay establecimientos educativos, por ley no pueden ir a más de 20 kilómetros por hora".