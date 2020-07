Adelantarse para esperar el colectivo con hasta una hora de anticipación, buscar paradas alejadas o ir directamente a los alrededores de la Terminal de Ómnibus son algunas de las estrategias que los usuarios usan para tratar de conseguir un asiento en el transporte público. Con actividades flexibilizadas y una rutina relativamente normal en San Juan debido a su status sanitario, los colectivos son el cuello de botella entre quienes se movilizan a diario, debido a que sólo está permitido que suban 22 pasajeros como máximo. Las quejas van en aumento y si bien el tema está en agenda del Comité Covid, por ahora no hay una fecha establecida para ampliar el cupo y de hecho depende de un nuevo protocolo que deben presentar las empresas, indicó la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone.

"A la situación la venimos tratando y en los próximos días puede haber novedades, pero no puedo comprometerme a decir la próxima semana o la siguiente. El aumento en el cupo de pasajeros es un pedido de la gente y de las empresas y son las empresas las que deben presentar el nuevo protocolo. Y hasta ahora no hemos recibido ninguno. Una vez que lo tengamos, lo evaluaremos y lo presentaremos luego a Salud Pública para que determine si es posible o no", explicó Aubone.

Ayer, pese a los intentos, este diario no pudo obtener información de algún representante de las empresas de colectivos, como tampoco desde la UTA, el gremio que agrupa a los trabajadores del sector. A su vez, si bien el secretario de Tránsito y Transporte, Jorge Armendáriz, aseguró que habían elevado un pedido de aumento de cupo al Comité Covid para su evaluación el viernes, no hubo tratamiento específico en la reunión habitual.

Por otro lado, de acuerdo al actual protocolo, los pasajeros se ubican uno detrás de otro en la hilera doble de asientos o intercalados (en la restante lo hacen como habitualmente sucede), con el objetivo de respetar el distanciamiento, entre otras medidas (ver claves). El máximo permitido son 22 personas, por lo que rápidamente se ocupa esa capacidad y entonces el resto de los usuarios se ve afectado. A su vez, sobre aumentar la cantidad de colectivos o frecuencias, Aubone insistió: "La frecuencia es de día normal, no se puede aumentar; a la vez que las empresas deben incrementar la cantidad de unidades en horario pico. Eso está establecido desde el primer día".

Y luego destacó que "ampliar el cupo de pasajeros no es un tema menor, sino mayúsculo. Hoy las personas van distanciadas, una detrás de otra, en unidades ventiladas. Si habilitamos la tercera hilera de asientos, la que es doble, todo eso va a cambiar y debemos procurar que la gente viaje segura".

El Ministerio de Salud Pública informó ayer que el casillero de recuperados de coronavirus tiene un nuevo tilde. Se trata del caso número 8, un transportista que se mantuvo asintomático pero necesitó de 27 días para que una nueva PCR de control diera negativa. Así, en San Juan son contabilizados 14 casos, de los cuales 6 permanecen con proceso infeccioso. A su vez, hay 3 diagnósticos sospechosos.





>> CLAVES: La actual normativa

Limpieza y cantidad

El protocolo establecido en el transporte público establece, entre otros, desinfectar colectivos con lavandina y alcohol y circular con un máximo de 22 pasajeros, los que deben viajar sentados de manera separada.

Frecuencias

Diagramar la prestación de los servicios con las frecuencias y programaciones normales y habituales reducidas en un 40%, con refuerzo de unidades en horas pico, más vehículos en los horarios de mayor demanda.

Protección

Anular la primera fila de asientos y colocar recipientes de alcohol en gel o alcohol con agua para el uso de los pasajeros. En la medida de las posibilidades, mantener las ventanillas abiertas para la circulación de aire.