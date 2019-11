El baile de egresados es lo que ronda en la cabeza de todos los estudiantes que cursan el 6to año, además del tradicional viaje que realizan para despedirse del secundario. Pero no es tarea fácil para algunos elegir el vestido, el traje, los zapatos o el peinado correcto. Por ese motivo, el experto en moda y reconocido estilista Rafael Andrada dio consejos a la hora de vestirse para la noche tan anhelada por los jóvenes.

Para las mujeres

Peinado

Con experiencia en el área, el estilista sostuvo que en esta temporada la cola de caballo es furor. Puede usarse combinada (con trenzas y batidos) o simplemente el pelo recogido y engominado.





También aconsejó probar peinados antes de la noche del baile para no llevarse desilusiones y consultar con los profesionales por los peinados adecuados al rosto.

Los rulos y el pelo suelto no pasan de moda.





Maquillaje

El brillo en el rostro es la última tendencia en la pasarela. Andrada aconseja usar buenos iluminadores para que la cara se vea perfecta. Además, remarcó que en los labios es furor el color mate y que hace tiempo los labios rojos o carmín se dejaron de utilizar.





Vestidos

Desde hace tiempo, las chicas se relajan en el vestuario porque "la noche es larga", según lo que indica Rafa. Pero el glamour no es sinónimo de incomodidad y lo que es tendencia este año son los vestidos acampanados, colores pasteles desaturados y estampados con flores grandes.

Las chicas que quieran usar dos piezas lo pueden hacer y se permiten los pantalones palazos con algún top al tono o combinado. "Hay monos que también quedan excelentes en las adolescentes porque están muy bien logrados", afirmó el experto en moda.

Los colores a tener en cuenta son mostaza, verde, rosa, amarillo y desaturados (pasteles y cálidos).

El flúor es tendencia pero no se recomienda en un outfit completo. Puede llevarse en un top o detalles del vestido pero la persona debe estar bronceada. "A veces se confunde tendencia con masificación de la moda. Eso se debe evitar. No a todos nos quedan igual los colores", explicó.





Zapatos

Rafa con la calidez que lo caracteriza le dijo rotundamente "No" a las plataformas. Admitió que son cómodas pero no quedan bien para una noche especial. Del mismo modo destacó que hay sandalias que son cómodas y no necesariamente tienen ese tipo de taco.

Lo adecuado y que más se usa es la sandalia con dos tiras (finas). El negro es el color predilecto pero según el vestido, la egresada puede jugar con diferentes paletas.

Para los varones

Peinado

Este año el corte rapado y desnivelado es lo que se usa. Además con el toque final que arriba esté "alborotado". "Hablar de desordenado no es lo mismo que despeinado", diferenció Rafa y explicó que el corte debe estar bien logrado y no es aconsejable los peinados engominados.





Traje

Traje azul, camisa blanca, cinto y zapatos marrones es la combinación ideal para los varones. Pero aquellos que no se animan a innovar en colores pueden elegir un outfit completamente negro pero que sea mate y no metalizado, ya que está pasado de moda.

Es importante saber combinar corbata con camisa y que sea contrastante. Rafael explicó que si la camisa tiene detalles gruesos, la corbata debe ser lisa o con motivos delicados (finos) o viceversa.

Un dato que enfatizó es que las camisas claras deben estar impecables y que es tendencia es pantalón "achupinado" y descubriendo el tobillo.

Actualmente, los moños no son tendencia pero según el vestuario se les permite usarlo.

Finalmente, aconsejó que nunca se colocan tiradores si se han puesto cinto. "No son accesorios y nunca van juntos. Cumplen una función y es sostener el pantalón", remarcó.

Zapatos

Pueden ser punta redonda con o sin cordones. Es importante que estén bien lustrados si es que no son nuevos. Además, si el pantalón es chupín y a mitad de canilla, deben verse intachables y no colocarse medias.