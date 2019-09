En las últimas comenzaron con los trabajos de demolición del ahora exrestaurante Remolacha, en Ignacio de la Rosa y Sarmiento, para darle paso a la construcción del segundo hotel 5 estrellas que tendrá la provincia.

Primero desarmaron las distintas estructuras y luego comenzaron a derribar la edificación para empezar de cero la imponente obra que estará en pleno centro capitalino.

La firma IVISA, que tiene a cargo el manejo de los juegos autorizados de casinos y el servicio para el procesamiento de apuestas, comenzará en los próximos días con la construcción para que en 2021 el inmueble esté listo.





Darío Rosenzvit, gerente general de IVISA dijo hace un tiempo que el hotel en principio tendrá dos subsuelos, una planta baja, un primer piso y unos ocho pisos de habitaciones para completar 201 plazas. Además, el edificio contendrá todos los servicios necesarios para cumplir con los requerimientos de un hotel de primera categoría: salas de conferencias, restorán, bar, spa y una piscina.





Otro de los puntos que resaltó el empresario es la cantidad de gente que será necesaria una vez que el hotel comience a funcionar, lo que está estimado para dentro de 18 meses, según el acuerdo al que llegó la provincia con la firma IVISA. Para atender todos los servicios y los clientes, hará falta un plantel de unas 70 personas.





La necesidad de que la provincia sume otro hotel cinco estrellas radica en el turismo de eventos. Hubo congresos que no llegaron a San Juan porque no hay suficientes plazas de 4 o 5 estrellas. Sobre ese hecho, la ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan, explicó en su momento que en esa área "hubo un crecimiento de un 300 por ciento entre 2016 y 2018, pero hay un sector que no llega porque no tenemos lugar. Se trata de un público que gasta hasta tres veces más que el promedio y que demanda una locación en la Capital y de alta gama".