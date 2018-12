Tras un robo. Un comerciante de la peatonal del microcentro se mostró indignado tras sufrir un robo.

Con un poco de miedo, cansados de sentirse inseguros y tras haber sido víctimas de algunos robos, los comerciantes de la peatonal del microcentro sanjuanino reclamaron mayor presencia policial en horas de la noche y en la siesta. La gente que tiene comercios allí o que trabaja en algunos de los locales dijo que en esos horarios y los fines de semana el paseo es tierra de nadie. Por su parte, el ministro Emilio Baistrocchi dijo que analizará qué hacer al respecto, pues no recibió ningún reclamo formal, mientras que Hermes Rodríguez, de la Cámara de Comercio de San Juan dijo que la falta de seguridad es un problema de vieja data.



Hace unos días, un comerciante de la Peatonal Rivadavia, entre Tucumán y General Acha sufrió un gran robo. Le extrajeron productos de mucho valor y le dañaron la vidriera. En este contexto otros comerciantes y trabajadores de los locales de la peatonal se solidarizaron e hicieron el reclamo. Es que, este robo no es el primero que sucede en esta cuadra. "Me llevaron muchas cosas de valor. Para mí fue más de una persona, porque las cosas que extrajeron, como las carpas son muy pesadas y una sola persona no podría llevarse eso y las demás cosas", dijo el José Moya, el dueño de Gaucho el último comercio que fue víctima de robos. Al igual que él, otros empleados de la zona o propietarios de comercios dijeron que en las siestas y en las noches la peatonal es un peligro. De hecho comentaron que desde septiembre a la fecha ya robaron al menos 4 locales en la misma cuadra y todos con una metodología similar.



Los comerciantes dijeron que hasta hace dos meses muchos de los comercios no cerraban las rejas o persianas en la siesta, cosa que sí hacían en las noches y los fines de semana. Sin embargo, ahora bajan todo a toda hora, pues en dos comercios los robos ocurrieron en plena siesta y fueron descubiertos cuando llegaron a abrir el local, como le sucedió al dueño de Gaucho.



La gente de la zona dijo que quieren que haya policías que caminen la peatonal, pues los que hay se quedan en las esquinas y desde ahí no previenen nada. Además, dijeron que en ninguno de los robos sucedidos la Policía alertó a los dueños de los comercios tras haberse cometido el hecho.

Protagonistas

JUAN CARLOS TORRES - Vendedor

"En las noches hay mucha soledad en la peatonal, ni por las cámaras de seguridad notan que nos están robando, porque todos descubrimos los robos al otro día o muchas horas después".

DANIEL LIMA - Vendedor

"A nosotros no nos robaron, pero nos solidarizamos con los vecinos que sí sufrieron. Sólo pedimos que recorran la peatonal, para prevenir. Sobre todo, en las noches que está muy sola".