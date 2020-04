La Cámara de Comercio de San Juan y varios referentes de centros comerciales quieren que en cuanto se pueda flexibilizar la cuarentena, los negocios de los departamentos alejados que tienen múltiples problemas de conectividad y están más aislados, sean los primeros en reanudar la venta en forma presencial. También reclaman que se vuelva al horario de atención anterior, porque en esas zonas rurales, la venta se concreta al terminar las actividades rurales y no en el horario de 10 a 16 que se ha establecido.

Las grandes ""debilidades" en esas zonas son la conectividad terrestre, los accesos y los datos de internet y telefonía, situación que empeora la economía lugareña en el actual aislamiento social obligatorio. Hermes Rodríguez, desde la Cámara de Comercio de la provincia, indicó que en Calingasta, Valle Fertil, Iglesia, Jáchal y Sarmiento los negocios son muy chicos, familiares y son los más vulnerables en la actual crisis. Agregó que en esas zonas no hay internet o anda muy mal, lo mismo que las comunicaciones telefónicas, por lo que no es viable la venta online o telefónica, que es la modalidad que se autorizó desde este lunes para el comercio minorista. ""Es muy difícil poder vender y menos por internet, ellos tienen un problema gravísimo. Además la mayoría de esos comercios no son sujetos de crédito y no pueden acceder a las ayudas del gobierno nacional", explicó Rodríguez . El dirigente dijo que transmitió esta problemática al gobierno provincial y al diputado nacional Walberto Allende, este último para que los ayude en el Congreso cuando llegue el momento de flexibilizar la cuarentena. "Estaría muy bueno que empiecen con los departamentos alejados que son los más vulnerables. Son burbujas dentro de la provincia, y además al estar más aislados, es difícil que circule el virus", añadió. Ramón Ossa, presidente de la Cámara Empresaria de Calingasta; se plegó al pedido generalizado, "siempre siendo muy responsables y acompañando las disposiciones sanitarias para enfrentar la pandemia". La buena noticia para Calingasta es que ayer el intendente comunicó a Ossa que se reabre la ruta 149 entre Calingasta y la localidad mendocina de Uspallata, para que los cuatro grandes abastecedores de alimentos y combustible puedan llevar provisiones. Hasta ahora sólo está abierta la ruta 40 para ir al departamento, por lo que se debían recorrer 320 kilómetros más entre ida y vuelta al centro sanjuanino, con impactos en el tiempo y los precios. Ossa dijo que normalmente los productos allá cuestan 10% mas por la distancia del transporte, y que en cuarentena se encarecieron un 18%. ""Internet aquí es un desastre, estuve toda la mañana intentando entrar al sistema de ventas de mi ferretería y aún no lo logró", dijo ayer al medio día. Nancy Matamoros, presidenta de la Cámara de Comercio de Sarmiento, dijo que el servicio de internet y telefonía celular "es muy limitado" para implementar la venta diaria, y que no pueden afrontar el costo de un cadete de reparto. Del nuevo horario de 10 a 16 dijo que la mayoría de los clientes son trabajadores rurales que se desplazan en cuadrillas a las plantaciones alejadas y regresan después de las 17 o 18, por lo que no les da tiempo a comprar.

Daniel Milán, dueño de un gran autoservicio en Valle Fertil, coincidió con los reclamos. ""Aquí los negocios son familiares, a la siesta esto es un desierto y todos los clientes se amontonan al horario de cierre", se quejó. Dijo que allí no funciona internet y que los comerciantes están desesperados porque hace un mes que no venden nada. Por su parte Rodríguez contó que en Jáchal piden que el delivery lo dejen funcionar hasta la noche.

Protagonistas

RAMON OSSA - Pte. Cámara Emp. Calingasta

""La nueva modalidad de venta no se esta implementando. Estamos dando capacitación de ventas online, pero aquí estamos lejos de la tecnología. Al tener mala conectividad también anda mal el teléfono. Y las distancias son muy largas".

NANCY MATAMOROS - Pte. Cám.Com.Sarmiento

"Acá la gente trabaja en fincas y del teléfono, cuando anda, apenas saben manejar el Whatsapp. No abren páginas, no compran online. Ahora que se abre con nuevo horario, a la siesta no anda nadie. El horario de corrido no funciona".

DANIEL MILLÁN - Comerciante Valle Fertil

""Los negocios de ropa y calzado alrededor de la plaza hace más de un mes que están cerrados y son el único sostén de las familias. Internet no funciona, te corrés del lugar y no anda. Y con el nuevo horario toda la gente se agolpa a última hora".

HERMES RODRÍGUEZ - Pte. Cám.Comercio SJ

En la provincia se han hecho bien las cosas y no hay circulante. Cuando se flexibilice la actividad estaría muy bueno que empiecen con los departamentos alejados que son los más vulnerables. Les es muy difícil poder vender y menos por internet.