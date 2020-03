El coronavirus sigue alertando al mundo. En este contexto, el Ministerio de Salud dio a conocer el Protocolo Provincial para la actuación en casos sospechosos y confirmados. Este documento prevé cómo deben actuar las personas que viajaron a las zonas de mayor circulación del virus, los médicos que atienden a pacientes y hasta cómo se debe desinfectar. Este documento está redactado en base a las medidas exigidas por la OMS e incluye detalle sobre la distancia que hay que mantener entre personas que podrían estar infectadas, cuándo es necesario usar guantes o barbijos y hasta cómo distribuir las camas dentro de un hospital.

Sobre el manejo de los casos el protocolo divide la atención para consultas ambulatorias y para internación. En el caso de consultas ambulatorias prevé que se debe proveer al paciente de un barbijo quirúrgico tan pronto como se identifique, explicándole cómo usarlo. "La evaluación se deberá realizar en una habitación privada con ventilación adecuada y con la puerta cerrada, idealmente destinada para estos casos", dice el protocolo e indica que el personal de atención médica que ingresa a la habitación debe usar las medidas habituales de precaución. Entrando en mayores detalles dice, por ejemplo, que barbijo quirúrgico se debe colocar y retirar fuera de la habitación del paciente, descartarlo en el lugar apropiado, que se debe realizar la higiene de manos luego de retirarse los elementos de protección personal y que en ocasiones deben hasta utilizar protección para los ojos o una máscara facial.

En el caso de la internación el protocolo es más detallado aún. Este documento explica que hay que colocar al paciente en habitación individual, de ser posible con baño privado y con ventilación adecuada. Sin embrago, en caso que no haya habitaciones individuales, los pacientes sospechosos de estar infectado con Covid-19 pueden ser agrupados. "Todas las camas de los pacientes deben colocarse al menos a 1 metro de distancia", indica el protocolo. En cuanto a la forma de atención dice que los casos sospechosos o confirmados deberían ser asistidos por un equipo de trabajadores sanitarios designados para atenderlos de forma exclusiva.

Si bien hasta el momento sólo están acondicionados el hospital Marcial Quiroga y el Rawson, desde Salud dijeron que el protocolo incluye una red de hospitales público y privados que podrían ser usados ante un eventual brote. Estos centros deben contar con una unidad de aislamiento, lugares adecuados para que pacientes autovalentes puedan deambular durante su aislamiento, áreas y recorridos definidos para el traslado de los pacientes considerando la necesidad de minimizar el contacto con otras personas, entre otras cosas.

El protocolo de Salud indica que la mejor manera de desinfectar los hospitales, escuelas y hasta las viviendas es a través de la utilización de agua con lavandina. Según el documento de Salud, por cada 10 litros de agua se deben colocar 10 centímetros cúbicos de lavandina, para poder hacer una limpieza adecuada. A la vez indica que estos virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes de uso habitual como es la lavandina doméstica.

En caso de personas que estén aisladas en sus domicilios, el protocolo sanjuanino indica que se debe tener un contacto con Salud a través de un mail o teléfono. A la vez, dice que personal del Ministerio debe hacer un monitoreo diario durante 14 días para controlar signos y síntomas.

Por su parte, la persona aislada debe mantener una distancia de al menos 2 metros con otros, por precaución. No debe salir de su casa y deben evitar recibir visitas en su hogar. Mientras que quienes conviven con alguien que sospecha tener el virus se recomienda además que no compartan platos, vasos, cubiertos, toallas, almohadas u otros artículos. Y, que después de usar estos artículos sean lavados minuciosamente.

> CLAVES

Quienes hayan viajado a la zona de más circulación del virus deben permanecer aisladas en sus casas. Y, quienes presenten síntomas deberán llamar al 107. Ahí responderán un cuestionario y en caso de ser necesario serán hospitalizados.

Desde Salud dijeron que puede infectar a personas de cualquier edad. Los adultos mayores o las personas con problemas de salud preexistentes, como diabetes o asma, tienen más probabilidades de que la progresión del contagio sea más grave.

La principal medida preventiva es el lavado de manos. Se recomienda hacerlo varias veces al día, sobre todo cuando las personas están por consumir un alimento o una bebida; y al regresar a su vivienda. El alcohol en gel también es útil.





Suspención

La Municipalidad de Rivadavia suspendió toda actividad relacionada a Rivadavia en Colores. Es por esto que no realizarán el maratón previsto para hoy, ni la fiesta de mañana. Por su parte, Angaco hizo lo mismo con el carnaval que empezaba hoy.



Campaña pospuesta

El Consejo Argentino de Oftalmología decidió posponer de manera preventiva la Campaña Nacional de Detección de Glaucoma, que estaba planificada para hoy en 190 puntos del país, incluido el Servicio de Oftalmología del Hospital Rawson.



La iglesia

Luego de que la Comisión Episcopal aconsejara la supresión del saludo de la paz para evitar el contacto, la Iglesia local dijo que adherirá a esta propuesta. A la vez, monseñor Jorge Lozano agregó que darán la eucaristía con la mano.

Compraron 200 mil barbijos y guantes

Teniendo en cuenta los insumos usados en 2009, cuando la pandemia de Gripe A afectó a la provincia y a gran parte del mundo, el Ministerio de Salud invirtió 15 millones de pesos para la compra de materiales descartables, para evitar el desabastecimiento. Guillermo Benelbaz, secretario de Coordinación Administrativa Financiera de la cartera, dijo que entre otras cosas compraron 200 mil barbijos y pares de guantes. Por su parte la jefa de epidemiología, Mónica Jofré, comentó lo siguiente: "Estamos ante una enfermedad que evoluciona muy rápido y que nos sorprende. En reuniones con directores, la Ministra -por Alejandra Venerando- y la parte administrativa del Ministerio de Salud, pusimos base la Gripe A de 2009. Hicimos cálculos de cuánto nos llevará esto, para evitar colapsar como pasó en algunos lugares del mundo. Hicimos cálculos de insumos, recursos materiales y humanos que necesitamos en ese entonces".

Benelbaz comentó que los 15 millones de pesos que gastaron para la compra de estos insumos pertenecían al presupuesto de Salud Pública. "Hicimos compras adicionales a lo que normalmente hace el Ministerio. Compramos 200 mil barbijos y pares de guantes, 90 mil camisolines, cofias y alcohol en gel que se usa para la prevención", dijo el funcionario y explicó que como no tienen presupuesto para emergencias como estas reacomodaron partidas presupuestarias. "Lo que hicimos fue reasignar paridas de cosas que no eran tan urgentes y adelantamos el uso del fondo previsto para el segundo semestre. Más adelante, cuando nos haga falta más dinero, podremos pedir una partida extra a Hacienda", explicó y habló sobre la compra de respiradores.

En 2009. Cuando fue la pandemia de Gripe A (foto) en la provincia usaron muchos insumos extras para la atención.

La duda sobre los respiradores

Según medios internacionales los respiradores son clave en la lucha contra el virus. De hecho, se han convertido en objeto de deseo de los países europeos más afectados. Ayer, desde este medio se trató de averiguar si San Juan tenía la cantidad y la calidad necesaria de estos aparatos, pero no hubo respuesta oficial. El único que habló algo en relación al tema fue Benelbaz quien dijo "puedo dar la tranquilidad que disponemos de los recursos necesarios -por dinero- para comprarlos de manera inmediata en caso de que hagan falta". Y si bien aseguró que el hospital Rawson cuenta con infraestructura y tecnología de última generación, no podía informar ni asegurar (pues no es su área) cuántos respiradores tiene la provincia y en qué condiciones están.