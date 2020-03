El coronavirus mantiene el vilo al mundo y a la Argentina. En San Juan, no hay casos confirmados de Covid-19, y se ha desplegado una batería de medidas para fortalecer el distanciamiento social, además de apelar a la conciencia ciudadana. Entre las acciones definidas están el cierre de los límites provinciales, anunciado por el gobernador Uñac esta tarde, y el nuevo plan de actuación de las fuerzas de seguridad en la provincia. Sobre esto último, el secretario de Seguridad de la provincia, Carlos Munisaga dio a DIARIO DE CUYO los primeros detalles de cómo se aplicará la cuarentena total y obligatoria.

El punto de partida de este protocolo está fundamentado en el Comando Unificado Federal, que está a cargo del operativo a nivel nacional. En las últimas horas de la tarde de este jueves, se constituyó el Comando provincial, que estará afincado en las fuerzas de San Juan, y en las nacionales con divisiones en ella. En total, actuará la Policía sanjuanina, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería Nacional. Todas estarán comandadas por el Comisario Mayor Néstor Álvarez.

"Durante los días de cuarentena obligatoria, las personas no tienen permitida la circulación, pero la Policía no detendrá a nadie de manera directa sino que sugerirá a quienes estén el espacio público, que se vayan a su domicilio", explicó Munisaga. Asimismo, aclaró que los uniformados tendrán en cuenta ciertos criterios de acuerdo a las razones que obligan a las personas a transitar el espacio público.

El secretario ejemplificó, "puede haber gente que tenga que ir a cuidar a su madre anciana o buscar a sus hijos a la casa de otro de los progenitores". Ante esto, dijo que "se irá construyendo una casuística de criterios". "Esto no es un Estado de Sitio, es un confinamiento obligatorio con fines sanitarios, por eso no hay una detención", ilustró. Todo esto cursa para aquellas personas que no pertenecen a los sectores laborales que sí tienen permitido acudir a sus lugares de trabajo, como el personal médico, provisión de alimentos o farmacia.

Contrariamente a lo mencionado, los ciudadanos que no tengan luz verde de antemano para circular, y que tampoco tengan una razón de peso para tal acción, serán "invitados" a retirarse a su casa. Para aquellos que no consientan el pedido policial, pesará sobre ellos, mínimamente, el delito de desacato a la autoridad.

El punto focal estará en las personas que han sido debidamente notificadas sobre su aislamiento obligatorio por ser presuntos infectados con coronavirus. En tal situación, si violaran el confinamiento, les serían aplicados los artículos 202, 203 y 205 del Código Penal de Salud Pública que serán juzgados por Flagrancia.

Sobre la actuación de las fuerzas, Munisaga aclaró que en la calle estará desplegada toda la Policía de San Juan en conjunto con PFA, patrullando constantemente. Mientras que las fronteras serán controladas por Gendarmería Nacional, y los aeropuertos por la PSA. En pos de la concientización y el cumplimiento con las medidas provinciales y nacionales, continuarán los llamados por altavoces a que la ciudadanía cumpla la cuarentena.