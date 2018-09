Esta mañana, a las 9 en punto, sonó el teléfono de Radio Santa Cecilia. José González lo levantó, sin poder creerlo lo que escuchaba. El mismísimo presidente de la Nación lo estaba llamando para darle una entrevista.

El periodista, de 69 años de edad, habló con DIARIO DE CUYO y contó lo sucedido. "Autoridades del gobierno me llamaron antes para preguntarme si quería hablar con Frigerio o Marcos Peña. Yo les dije que sí, entonces me pidieron que esperara el llamado para las 9. Cuando atiendo era la voz del presidente. 'Hola José, ¿cómo te va?', me dijo. Yo lo invité al departamento", contó el propietario de la emisora ullunera.

"Me sorprendió mucho, no me lo esperaba. Fue muy linda charla, es muy sencillo, a él le gusta la tranquilidad para hablar. Después me mandó un mail, diciendo que le gustó el reportaje", sostuvo Jorge.

“La mañana junto a usted” es un programa de variedades, en las que se hablan cosas del pueblo, de la gente. Con música de todos los estilos, recuerdos y salutaciones.

"Lo primero que le dije fue 'presidente, estamos mal pero vamos bien'. Me dijo que sí, pero que hay muchísima esperanza", agregó y aseguró.

Lo cierto es que todo se trata de una estrategia de campaña, que consiste en llamar a pequeñas radios del interior del país para brindar entrevistas. Esta modalidad comenzó la semana pasada, confirmado fuentes locales del PRO.