El próximo lunes será feriado por el "Día de la Soberanía Nacional". En la fecha se recuerda el día en que ocurrió la Batalla de Vuelta de Obligado (1845), cuando los soldados argentinos resistieron un ataque en el río Paraná del ejército anglo-francés, por entonces, el más poderoso del mundo. Como consecuencia, el lunes habrá cambios en el desarrollo de las actividades y las prestaciones de servicios.



* Transporte público: los colectivos tendrán frecuencias similares a las del día domingo.



* Comercio: la Cámara de Comercio de San Juan informó que los locales no abrirán.



* Bancos: sin actividad.



* Salud: en los hospitales se mantendrá una guardia mínima de atención médica a los pacientes que lleguen al servicio de urgencias.



* Estacionamiento Controlado: no funcionará.



* Cementerio de Capital: abierto de 8 a 13 y de 16 a 20.



* Matadero y Frigorífico Municipal: habrá guardias (no se faena).



* Feria: estará cerrada



* Mercado de Abasto: sólo la carnicería abrirá.



* Servicios Fúnebres: funcionará con guardias mínimas.



* Recolección de Residuos: servicio normal.