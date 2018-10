En septiembre del año pasado, Alexis Guerrero, de 10 años, recibió una propuesta que le llamó la atención. Su maestra les dijo a él y a sus compañeros que el colegio San José de Chimbas, al que asiste, había ingresado al desafío Leer 2020, organizado por la Fundación Leer. A partir de ese momento, el nene se entusiasmó y sin darse cuenta comenzó a sumar páginas. Hace semanas, recibió una importante noticia: tras leer 126 libros en 7 meses se transformó en “el niño más lector” de San Juan.

Fanático de las historias de aventura y los dinosaurios, Alexis se interesó por el concurso rápidamente. Pero surgió un problema, los libros que debía leer están en formato digital y él no tiene computadora ni tablet. Entonces, decidió pedirle el teléfono a su mamá.

Después de acceder al certamen descubrió los libros e inició su maratón. Tras terminar las historias, debía responder preguntas con múltiple choice y a través de ellas iba sumando medallas y diplomas, lo que lo incentivó aún más.

“Leía porque me gustaba, no pensé que podía ganar”, confió el nene que vive junto a sus padres, Romina y Martín, en el barrio Chimbas II.

Y agregó que “fue la vicedirectora de la escuela la que me dijo que habían llamado desde la fundación para contarle que yo era el alumno que más había leído en la provincia. Me alegró mucho y mis compañeros me felicitaron”.

Como él, la fundación seleccionó a un niño por cada provincia del país y todos recibieron premios. “Mandaron libros para la escuela y también me mandaron estos a mí”, dijo Alexis mientras mostraba los ejemplares con orgullo.

Desde que los recibió, comparte sus actividades cotidianas, la escuela, el curso de inglés y las clases de fútbol, con la lectura de los libros. Y ante la consulta de cuál formato prefiere, si digital o papel, el niño encogió sus hombros: “No sé, me da igual”, respondió.