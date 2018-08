La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable comenzó la recolección de materiales reciclables de la campaña Alumnos Solidarios. Desarrollada en el marco del Programa Misión Buen Ambiente, esta campaña de separación en origen y recolección diferenciada tiene por finalidad minimizar gradualmente la cantidad de residuos que van a disposición final, al ser tratados en forma más eficiente en las plantas de clasificación, con el componente de concientización social y participación de los vecinos, comercios e industrias.

Misión Buen Ambiente Capital incluye la separación en grandes centros comerciales, oficinas públicas, particulares y en la totalidad de los establecimientos educativos.

En las escuelas se puso en marcha la Campaña Alumnos Solidarios, la cual consiste en la separación y recolección de la mayor cantidad posible de material reciclable generado en establecimientos de nivel primario y secundario del departamento.

Esta campaña tiene un fin solidario, ya que el 100% del dinero recaudado con la venta de los materiales será destinado a la Sociedad Amigos del Hospital de Niños (SAHNI). Estos fondos servirán para el acondicionamiento de las salas que albergan a familiares de los niños que requieren tratamiento médico prolongado.

Hasta el momento ya son 44 las escuelas que se inscribieron para participar y siguen sumándose nuevos estamentos educativos. El 1 de agosto comenzó la etapa de recolección de los materiales reciclables (papel, cartón, plástico, vidrio, entre muchos otros). Para solicitar el retiro, desde las escuelas deben comunicarse a los teléfonos 4307321 (Secretaría de Ambiente) o 4221495 (Municipalidad de la Ciudad de San Juan), mientras que para registrar la inscripción deben llamar al 4307298.

Con esta iniciativa, se logrará concientizar a los alumnos participantes sobre el valor de la separación domiciliaria de los residuos, incentivarando a su vez a la sociedad a realizar prácticas similares. Las tres escuelas que mayor cantidad de materiales puedan recolectar serán premiadas por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable. a escuela que más material logre juntar obtendrá una pantalla interactiva all in one táctil, full HD, el segundo puesto se llevará una pizarra electrónica interactiva White board, mientra que el tercer puesto será premiado con un proyector interactivo.