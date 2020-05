Para poder desarrollar el ciclismo libre en San Juan, el abogado Mauricio Núñez Zapata presentó un proyecto de protocolo de actuación a las autoridades gubernamentales, basándose en un modelo que ya se aprobó en Jujuy.

Entre los aspectos principales, en la propuesta figura que no pueden circular más de dos personas juntas, separadas a 1,5 metros, y con una distancia mínima de 10 metros con otro grupo. Es obligatorio llevar barbijo y las salidas se permiten según la terminación del DNI, como ocurre con las compras a comercios actualmente.

Flyer. En Jujuy ya aprobaron un protocolo para realizar ciclismo.

"Además de cumplir con todas las obligaciones de seguridad vial (casco, linterna, chaleco, uso de gatos), los ciclistas no podrán detenerse (salvo individual) a refrigerarse ni compartir el bidón con la bebida. Sugerí también que se lleve un botiquín básico por grupo", afirmó el abogado que se confiesa un ciclista amateur nato, que realizó viajes en bicicleta a otras provincias e incluso a Chile.

Núñez Zapata presentó el proyecto en la Secretaría de Deportes y aguarda, en función que se aprobó en Jujuy, que prospere la idea, aunque también espera que se introduzcan modificaciones que las autoridades locales consideren pertinentes. "He viajado por todo el país en bicicleta. Estoy andando ahora en bicicleta fija, pero al ver que no circula el virus, me parece que antes que lleguen los fríos de invierno, se puede aprovechar estos días para hacer una actividad que no represente riesgos", concluyó.