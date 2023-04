La Corte de Justicia de San Juan, a través de la Oficina de la Mujer, organizó el primer Encuentro Provincial de Judiciales de San Juan sobre Género, con el objetivo de generar un espacio de diálogo abierto en el que podrán participar todas las personas que integran esta institución. Para ello contará con la participación de Melina Jajanovich, licenciada en Política, Master en Gestión de Innovación y especialista en la organización de conversaciones que abordan la temática de género para generar cambios. Previo a su llegada a la provincia, la profesional habló con DIARIO DE CUYO sobre su visión de la desigualdad de género, sobre todo en el ámbito laboral. Dijo, entre otros conceptos, que "con debates superficiales no se logrará igualdad de género" y que todos se deben involucrar para comenzar a generar un cambio.

"Hay que animarse a abrir espacios de conversación para generar los cambios".

-Desde lo que ha visto en su trabajo, ¿sigue habiendo mucha desigualdad de género en el ámbito laboral en la Argentina?

-Todavía tenemos un gran recorrido por hacer, pero hay que tener en cuenta que Argentina es muy grande y tiene muchas realidades distintas. Aunque lo que está claro es que estamos muy lejos del primer mundo y de otro tipo de sociedades que ya llevan un recorrido más largo, sociedades más justas en cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos.

-¿Qué hace falta para acercarse un poco a esas sociedades más justas?

-Creo que no hay recetas mágicas, aunque quisiéramos que existieran. Yo soy especialista en facilitar conversaciones y estoy convencida de que conversar es el primer paso fundamental para comenzar a generar cambios en nosotros mismos y, desde ahí, en toda la sociedad. Muchas veces parece que las cuestiones de género son de alguien más, pero en la medida que nosotros con nuestro propio comportamiento incidamos en la sociedad es cuando podemos empezar a cambiar las cosas, desde los acuerdos familiares, de cómo nos comportamos en el trabajo y hasta cómo educamos a nuestros hijos. No debemos criarlos diferente porque sean nenes o nenas, ya que esto atenta contra su identidad. Cada uno debe crear su identidad sin que el género lo condicione.

-¿Este gran cambio entonces debe hacerse desde lo personal como desde lo social?

-Exactamente, uno va de la mano del otro. En la búsqueda de la igualdad de género hay dos ámbitos, uno que es desde lo íntimo de cada uno y otro desde las políticas públicas que se generan en cada comunidad. Por eso es tan interesante que el Poder Judicial de San Juan genere estos espacios de conversación porque no sólo se trata de lo que pasa dentro del Poder Judicial, sino de lo que el Poder Judicial luego le va a brindar a la ciudadanía. Creo que uno de los principales problemas en cuanto a la cuestión de igualdad de género es que no nos involucramos. En conclusión, con debates superficiales no se logrará igualdad de género.

-En su opinión, ¿cree que en el ámbito judicial impera el machismo?

-Y sí, aún sigue prevaleciendo lo de SEÑOR JUEZ, con letras mayúsculas. Pero es interesante cuando en estos ámbitos comienzan a generarse los cambios. Cuando yo esté dando una charla en otra institución donde me digan "no se puede cambiar", les voy a decir que miren lo que está promoviendo el Poder Judicial de San Juan. Lo que necesitamos para conseguir la tan ansiada igualdad de género es no quedarnos en que siempre fue así y en que no se puede cambiar nada.

-¿Cuáles son los aspectos principales que se deberían empezar a cambiar para lograr esta igualdad en el ámbito laboral?

-No podemos hablar de ámbito laboral si no hablamos del ámbito doméstico y de involucrar en la desigualdad al género masculino.

-¿Cuántos días de licencia le dan a un hombre por ser padre y cuántos a una mujer por ser madre?

En el primer mundo todo es a la par y no existen estas diferencias por cuestiones de género. Hay que crear las condiciones para que todos seamos responsables de la crianza de los hijos y así también erradiquemos una de las principales desigualdades que tenemos desde base. La desigualdad de género es algo que es de todos. El problema son los mandatos sociales tan fuertes y que los pensamos normales. El principal reto es empezar a visibilizar que esto no es normal. Otro reto es no reproducir lo que nosotros hemos visto y experimentado en cuanto al condicionamiento por el género.

Detalles del encuentro

El primer Encuentro Provincial de Judiciales de San Juan sobre Género se realizará el próximo martes 18 de abril, de 16 a 19.30, en el Polideportivo de la Escuela Normal Superior General San Martín, ubicado en calle General Paz 1101 Este, departamento Capital. Es una actividad gratuita en la que también participarán Ornela Iacono, licenciada en Relaciones Internacionales y coach en Risoom; y Débora Romero, facilitadora de equipo Visual Thinker. Todas las personas integrantes del Poder Judicial que quieran participar deben inscribirse a través del siguiente link:

https://bit.ly/3z5DBIo.