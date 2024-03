La decisión de que el Estado asuma nuevamente la formación de los agentes de la Policía de San Juan tiene un objetivo primordial: brindarles una mayor instrucción para investigar y prevenir delitos, incorporando al plan de estudio más materias orientadas a la práctica. Así lo dijo el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, quien adelantó que el próximo 8 de abril, tras la recuperación de funciones de la Escuela de Policía Antonino Aberastain, de la Escuela de Suboficiales y Agentes Doctor Narciso Laprida y de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento, arranca el dictado de dos Tecnicaturas en Seguridad Pública y de cursos de ascensos, carreras destinadas a cadetes, oficiales y suboficiales. Cabe recordar que desde el 2012 esta tarea estuvo a cargo de la Universidad Católica de Cuyo. El funcionario también agregó que, a contrarreloj, están ultimando algunos detalles como es la cantidad de docentes que necesitarán estas carreras, estimada entre 40 y 50.

Gustavo Sánchez aclaró que se seguirá 'manteniendo el vínculo' con la UCCuyo, que seguirá dictando la Licenciatura en Seguridad Ciudadana, carrera que no es obligatoria. 'Nada mejor que sean los propios policías los que formen a los policías, ya que son los que están en contacto con el ciudadano y con el delito. Por eso, se decidió que la Escuela de Policía Antonino Aberastain y las demás, que funcionan en el mismo predio, retomen la formación de los cadetes que quieran seguir la carrera de Tecnicatura Superior en Seguridad Pública que dura 3 años; de los suboficiales que quieran hacer la Tecnicatura Auxiliar en Seguridad Pública que dura 1 año y medio; y de los funcionarios policiales que quieran hacer cursos de ascenso', dijo el secretario de Seguridad.

Sánchez agregó que el diseño curricular que ofrece hasta ahora la UCCuyo consiste en una diplomatura y una tecnicatura con posibilidad de extenderla a una licenciatura, y que se mantendrá ese modelo. Aunque habrá cambios de contenidos, incorporando materias específicas de instrucción policial. 'El programa de estudio que se ofrece a los nuevos ingresantes a las Tecnicaturas tiene una impronta más acorde al trabajo policial, con más entrenamiento y materias específicas como arma y tiro, preservación de la prueba en la escena de un hecho delictivo, uso de la tecnología en investigación de un delito, investigación, armado del mapa del delito, patrullaje y demás acciones propias del trabajo policial. Sí se va a mantener algunas materias que dicta la universidad como es Derecho Penal, Derecho Procesal, Sistema Acusatorio, Derechos Humanos y Ética Profesional, entre otras', dijo Sánchez.

El funcionario dijo que se está 'trabajando a contrarreloj' para ultimar detalles como es la cantidad de docentes que se deberá contratar para el dictado de estas nuevas carreras y cursos de ascensos, aunque sostuvo que se necesitarán entre 40 y 50.

También agregó que se está acondicionando las aulas para el dictado de clases como también algunos de los lugares para las clases prácticas como es el polígono de tiro con armas cortas que se encuentra dentro del predio de la escuela.

Por otro lado, Sánchez aclaró que el dictado de clases en las escuelas de la Policía es para los agentes que van a comenzar a cursar estas carreras. Mientras que los alumnos que ya las están cursando en la UCCuyo seguirán en esa institución hasta graduarse. De todos modos sostuvo que esto no implica 'un doble gasto' para el Estado, ya que habrá un ahorro importante. 'Estimamos que al año se va a invertir unos $180 millones, entre sueldos y demás gastos, mucho menos de lo que se paga ahora a la universidad. Igual no voy a dar cifras porque no viene al caso', dijo el secretario de Seguridad.

Además, contó que si bien las Tecnicaturas se darán en las escuela de la Policía, con la intervención del Ministerio de Educación, la carrera de Licenciatura en Seguridad Ciudadana se seguirá dictando en la UCCuyo junto a otros cursos de capacitación que serán de participación voluntaria. Sostuvo que si bien estarán en el ámbito privado, los uniformados que deseen cursarlos no deberán pagar, tal como sucedió hasta ahora. 'El deseo del gobernador Orrego es tener profesionales de la Seguridad altamente capacitados, por eso se implementará un sistema de becas para premiar el esfuerzo de los efectivos que quieran capacitarse en la Universidad', sostuvo Sánchez.

Esta semana que comienza, el Ministerio de Educación llamará a concurso para cubrir los cargos docentes necesarios para el dictado de las Tecnicaturas, que se sumarán a los instructores profesionalizados de la Policía que también darán clase.