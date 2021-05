"Prevenir el aumento de contagios de coronavirus", la clave que dio a conocer el Gobierno de San Juan al anunciar las nuevas medidas contra el covid-19 y que regirán desde este lunes y hasta el 11 de junio. Se trata de un regreso a la mayoría de las actividades que se desarrollaban antes del actual confinamiento estricto, pero con nuevos límites y fundamentalmente sin alumnos y docentes en las escuelas, puesto que no habrá clases presenciales. A su vez, en estas próximas dos semanas habrá un paréntesis con restricción total entre el 5 y 6 de junio, a tono con lo que ya había anunciado Nación (ver página 3). Las medidas fueron comunicadas ayer en la tarde, luego de una reunión de gabinete en Casa de Gobierno y en la que fue analizado el contexto sanitario, explicó el gobernador Sergio Uñac en sus redes sociales.



Si bien en Educación habían apostado a regresar a la presencialidad desde el lunes, advirtieron que eso dependía del cuadro de situación sanitaria que informara el Ministerio de Salud Pública y el consenso con los gremios. Y los indicadores en la provincia vinculados al covid-19 son altos, a la vez que desde UDAP, el gremio docente más importante de San Juan, habían expresado que no se podían volver a las aulas en este contexto. "Los docentes tienen miedo", indicó Luis Lucero, el secretario general de UDAP. De esta manera, las clases seguirán desarrollándose solamente con modalidad virtual, anunciaron ayer las autoridades.



Por otro lado, el horario de circulación de las personas volverá a ser desde las 6 hasta la medianoche y para toda la comunidad, es decir, no será necesario acreditar alguna actividad esencial permitida como sucede actualmente.



En el transporte público hubo un leve cambio pues los colectivos podrán llevar solamente a pasajeros sentados, por lo tanto de momento no regirá el límite de hasta 10 usuarios parados.



Las actividades comerciales funcionarán en un rango horario de 9 a 20 y dependerá de los comerciantes que los locales permanezcan abiertos de corrido o cierren parcialmente para luego abrir nuevamente; mientras que el factor de ocupación máximo será de 30%.



El sector gastronómico, uno de los más afectados por las restricciones, tendrá actividad habilitada hasta la medianoche, cuando deberán cerrar sus puertas, por lo tanto los clientes deberán ingresar desde las 7 y hasta las 23.



Otro de los nuevos límites es el de la reuniones familiares, que si bien volverán a estar permitidas en domicilios particulares una vez que finalicen las actuales medidas de confinamiento estricto, ahora tendrán un cupo máximo de 8 personas. Y es que hasta el 21 de mayo se podían reunir hasta 10 integrantes de una familia. Las reuniones sociales, en tanto, continuarán prohibidas.



Por su parte, las actividades deportivas recreativas podrán desarrollarse al aire libre de 9 a 20, en espacios públicos y en grupos de no más de 2 personas; mientras que fueron habilitados los gimnasios, piletas de natación, canchas de fútbol 5 y canchas de pádel, bajo protocolo. No habrá ninguna competencia deportiva y tanto los clubes sociales, como los federados y amateurs seguirán cerrados.



En cuanto a los cultos, sólo podrá llevarse a cabo la celebración más importante de cada uno y con no más de 20 personas. La administración pública funcionará de 8 a 19.

Apenas tenía 8 años y murió por covid

En una jornada con 13 decesos y nuevo récord de casos diarios, hubo profundas muestras de dolor por la muerte de una criatura de 8 años, la víctima de menor edad que se cobró la pandemia en la provincia. El niño padecía comorbilidades y encefalopatía crónica no evolutiva y murió en el Cimyn. Por su parte, las otras personas fallecidas ayer tenían entre 44 y 82 años, en tanto que el total de muertes ahora es de 691.



A su vez, el nuevo récord de confirmaciones diarias es de 790, casi un centenar más que el anterior registro, y el acumulado asciende a 39.689 infectados. Hay 7.314 casos activos y 309 internados, de los cuales 135 están en terapia intensiva. La ocupación de camas críticas es de 86,7%.