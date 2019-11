Embajadora de Caucete. Luciana Ahumada tiene 21 años y representará a su departamento en la próxima FNS, a realizarse en febrero de 2020.

Luciana Ahumada tiene 18 años y fue elegida como la Embajadora de Caucete. De cara a la Fiesta Nacional del Sol 2020, la joven, que es profesora de folclore y que cursa el último año de la secundaria, habló con DIARIO DE CUYO. Reveló qué la motivó a presentarse y dio sus premisas sobre la inclusión.

-¿Qué te impulsó a presentarte en la elección?

-El nuevo formato de la elección de la representante me gustó. Me encantó que se dejara de lado el hecho de ser Reina y que pasara a ser Embajadora. Este cambio nos permite mostrarnos tal cual somos, podemos mostrar nuestros talentos y expresarnos.

-¿Cómo viviste el hecho de que la candidata que quedó en segundo lugar sea una chica trans?

-Yohana -por la Embajadora segunda- es mi amiga y fui una de las que la incentivaron a presentarse. Cuando ella nos contó que se había inscripto, estábamos muy contentos. Siempre la apoyamos. Me parece muy bueno que haya más inclusión y diversidad en la sociedad. Con respeto y aceptación puede progresar la sociedad.

-¿Qué le dirías a la gente que habitualmente discrimina a las personas trans?

-Que abran su corazón. Son personas que sienten y sufren como todos. Para ellas es muy difícil, y por eso voy a apoyar a Yohana para que luchemos juntas por la igualdad.

-¿Te pasó estar cerca de alguien que se burle o discrimine a Yohana?

-Por supuesto, y nosotros siempre la defendemos. Con buenas palabras y términos buscamos ayudar.

-¿Qué opinás de tu departamento?

-Culturalmente y turísticamente está muy bien, progresando desde el terremoto. Balde de Leyes, "el nuevo Ischigualasto" como le dicen, está avanzando mucho y ya tenemos el primer paso para ser preservado. Además tenemos infinidad de riquezas, podemos hacer turismo arqueológico, paleontológico y religioso. A nivel educacional nuestras escuelas también suman a que el departamento esté bien. Tenemos instituciones muy reconocidas en la provincia.

-En cuanto a lo que es infraestructura, ¿qué le falta a Caucete para estar mejor?

-No quiero hablar de ese tema. Prefiero mantenerme al margen.

-¿Te gustaría que en la escuela se enseñe Educación Sexual?

-Sí, aunque mi mamá siempre nos enseñó sobre educación sexual. Me gustaría que se dicte para que los jóvenes comprendan que tener relaciones sexuales con cualquiera no está bien. Que hay que cuidarse y respetar el cuerpo. Con ESI no solamente evitamos los embarazos no deseados, sino que además prevenimos muchas enfermedades.

> Por discriminación, multan a una locutora

Hace casi un mes, Natalia Vargas, una locutora sanjuanina, descalificó y discriminó en radio a las candidatas a Embajadora de Jáchal. Esta situación fue denunciada por la Municipalidad de Jáchal ante la Policía. Ayer este caso sumó un nuevo capítulo: el titular del Tercer Juzgado de Faltas, Enrique Mattar, resolvió multar a Vargas. Además, según el fallo deberá hablar sobre discriminación en el programa que tiene en Radio Cosmos.

Según lo que se informó ayer, la trabajadora de la radio deberá acatar la sanción máxima para este tipo de casos. Mattar dispuso una multa de 1.000 pesos y la obligación de realizar en su programa radial 20 intervenciones sobre el tema discriminación, entrevistar a la candidata a Embajadora del Sol de Jáchal o referirse a la fiesta mayor de los sanjuaninos.

"Negritas", "bagres", mujeres que sólo saben "abrir sus piernas" y que se van a "derretir por la grasa" fueron algunos de los calificativos que usó Vargas, al hablar de las tres candidatas jachalleras. De hecho, el Consejo de Comunicadores de San Juan y la Municipalidad de Jáchal dijeron que la iban a denunciar en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, una entidad que castiga a los medios de comunicación ante hechos de estas características.