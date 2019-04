Participación. Unas 200 personas, de ambos sexos y diferentes edades, participaron ayer de la clase de zumba gratis en la Plaza Seca para celebrar el Día Mundial de la Actividad Física.



Ayer la Plaza Seca, del Centro Cívico, se convirtió en un gimnasio donde primó el entusiasmo y la salud. Unas 200 personas bailaron desde cuarteto hasta reggaetón para declararle la guerra al sedentarismo. Fue durante las actividades que realizó el Ministerio de Salud para celebrar el Día Mundial de la Actividad Física y para fomentar el hábito de hacer ejercicio.

La cita era a las 8,30 y la gente llegó puntualmente para hacer el circuito saludable y para darle rienda suelta a la adrenalina con la clase de zumba que duró más de media hora y que contó con la participación de los profesores que dan actividades físicas en los Centros de Salud.

Si bien la mayoría de los participantes era los pacientes que asisten a las clases gratis de gimnasia en estos centros, de a poco se fueron sumando personas que pasaron por el lugar y que quisieron sumarse al baile.

Hombres y mujeres de diferentes edades participaron de esta actividad que arrancó al ritmo de reggaetón y que terminó con cuartetos y cumbias. Pese a que casi todos los presentes tenían más de 50 años, el entusiasmo no decayó en ningún momento. Ninguno dejó de moverse durante los casi 40 minutos que duró la clase de zumbas. Incluso algunos se animaron hasta a desafiar el vértigo para poder moverse con energía y sin obstáculos. Como la cantidad de participantes colmó la Plaza Seca, varios bailaron en el extremo superior de la tribuna que hay en el lugar para poder desplazarse con comodidad.

Controles. A los presentes también se les midió la presión arterial como también el índice de glucemia, antes y después de hacer zumba.

Antes, durante y después de la instancia de actividad física, los presentes también pudieron hacer el circuito de salud que se llevó a cabo en el lugar. En uno de los stands recibieron información de la importancia de incluir frutas y verduras en la dieta y se llevaron una naranja de regalo, mientras que en otro corroboraban su peso, talla e índice de masa corporal. También recibieron consejos sobre cómo prevenir la hipertensión arterial y vacunación contra el tétanos.

En esta jornada también estuvo presente Alejandra Venerando, quien puso en marcha las actividades del Programa Movete en tu CAPS que incluye clases gratis de actividad física en los Centros de Salud. También anunció que este año comenzará a aplicarse este programa en los centros de zonas alejadas.

Prevención I. Los presentes en la jornada organizada por el Ministerio de Salud accedieron a vacunas contra el tétanos.

>> Algunos testimonios

GLADYS FLORES De 64 años

"La artrosis en la rodilla no me dejaba ni caminar, pero desde que voy a las clases de actividad física al Centro de Salud 12 de Octubre puedo hasta bailar sin sentir dolores", dijo.

CLAUDIA CASTRO De 55 años

"Gracias a las clases de gimnasia gratis en el Centro de Salud bajé 10 kilos y pude controlar la hipertensión y la diabetes. Las clases son dos veces a la semana y sería bueno que sean tres", dijo.

SANDRA TAPIA De 47 años

"Con la gimnasia no sólo estoy mejorando la salud, sino que también me siento más feliz y con ganas de levantarme y hacer las cosas. Me anima ver que ya perdí 10 kilos", dijo.

JAVIER DOMÍNGUEZ De 60 años

"Por diabetes comprendí la importancia de hacer una actividad física. Por eso, además de hacer gimnasia en el Centro de Salud, lunes y miércoles bailo tango, y los sábados folclore", dijo.