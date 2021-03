Los organizadores de eventos privados conjuntamente con sonidistas, iluminadores, trabajadores de catering, DJs y decoradores realizaron durante la mañana de hoy un evento al aire libre en la puerta del centro cívico para reclamar la habilitación de los eventos privados luego de 365 días sin poder trabajar.

El reclamo también incluye la ampliación de la capacidad de los locales al 80% (actualmente es del 30%) y la habilitación del baile en "modo burbuja".

La puesta en escena de los organizadores de eventos incluyó música, globos, disfraces, vestidos de novia y bailes.

"Se nos ocurrió hacer esto porque es una forma artística y pacífica de reclamar por nuestro trabajo y así también demostrar que se pueden hacer eventos privados cumpliendo con todos los protocolos. Somos más de 250.000 personas las que directa o indirectamente trabajamos de los eventos privados y llevamos 365 días sin trabajar teniendo todos los protocolos listos para ser aprobados", indicó Valeria Rodríguez, organizadora de eventos privados en la provincia.

Los presentes en su mayoría eran dueños de empresas de organización de eventos, catering, iluminadores y sonididstas.

Cabe destacar que actualmente los salones de eventos privados solo están habilitados como restaurantes con una capacidad máxima de 30%.

El grupo de organizadores y trabajadores de eventos privados destacó que su reclamo no involucró cortes de calles ni alteración pública. "Lo que estamos haciendo no afecta el trabajo de nadie, porque no queremos perjudicar a nadie, solo que las autoridades nos tengan en cuenta y se resuelva esta situación", indicó un reconocido iluminador mientras descendía pantallas para la "fiesta al aire libre".

La "fiesta al aire libre" incluso incluyó el armado de mesas para eventos.

"La mayoría de las fiestas se siguen haciendo pero de manera clandestina. Nosotros tenemos trazabilidad porque solo ingresan los que tienen invitación y la mayoría de los eventos incluye solo a los familiares más cercanos", comentó Rodríguez. Y finalizó: "Todavía no ha venido ninguna autoridad a decirnos nada. La idea con esta puesta es que se den cuenta que necesitamos trabajar y dar trabajo a un montón de personas que desde hace más de un año no generan ningún tipo de ingreso".