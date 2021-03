El año pasado no pudieron marchar debido a la cuarentena. Es por eso que en esta ocasión redoblarán la apuesta. Son las organizaciones que participarán en la Marcha por la Vida que, en esta ocasión, será para pedir que se "respete y salve las dos vidas" e insistir para que se declare inconstitucional la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que el presidente Alberto Fernández promulgó en enero pasado. La convocatoria es para el próximo 25 de marzo, Día del Niño por Nacer.

San Luis y Salta ya declararon la inconstitucionalidad de la ley del IVE y quieren que en San Juan, donde el protocolo de esta legislación ya está vigente, se haga lo mismo. Es por eso que este será el punto central de la Marcha por la Vida. Así lo adelantó Leonardo Pantano, presidente de Ola Celeste San Juan, una de las organizaciones que se oponen al aborto. Y agregó que se abordará este tema durante la caminata hasta cuando llegue a destino. "Durante la marcha vamos a contarles a los participantes sobre la presentación que hizo Abogados por la Vida a fines de enero al Gobernador, para que esta ley sea declarada inconstitucional porque vulnera derechos constitucionales y humanos, y avasalla la autonomía de las provincias. Y cuando lleguemos hasta la Legislatura, que es el lugar de destino de la marcha, también leeremos un manifiesto a través del cual varias organizaciones pedimos al Gobierno y a la Justicia de San Juan que declaren inconstitucional esta ley para que no se aplique. Vamos a pedir por la vida y por la libertad, dos derechos fundamentales y muy vulnerados en nuestro país", dijo Pantano.

La 6ta Marcha por la Vida se realizará el próximo jueves y partirá, a las 19, desde la Plaza 25 de Mayo rumbo al edificio de la Legislatura. Y, según calculó Pantano, no contará con tantos participantes como la última que se realizó en 2019. Ese año, 3.000 personas marcharon en contra del aborto. "La gente está asustada por el coronavirus y de seguro parte no participará aunque esté en contra del aborto. De todos modos estamos confiados de que muchas personas marcharán porque están muy cansadas de que no se respeten los derechos. Y, aunque seamos menos que antes, nos vamos a hacer escuchar y ver", sostuvo Pantano.

En este aspecto agregó que la marcha contará con sonido para expresarse en contra del aborto con testimonios y cantos, y los participantes llevarán carteles y globos celestes que representan el color en defensa de la vida.

LA EFEMÉRIDES

El Día del Niño por Nacer se conmemora todos los 25 de marzo, porque es cuando los cristianos celebran la Encarnación de Jesucristo. Pero la fecha en rigor recuerda que el derecho a la vida es el primer derecho humano.

Argentina fue uno de los primeros países del mundo en declarar el Día del Niño por Nacer. Lo hizo a través del Decreto Nro. l406/98 del 7 de diciembre de 1998 y desde entonces se marcó en gran parte del planeta la necesidad de dedicar un día a este tema, incluso en muchos países con carácter de actividad oficial.

Tras la iniciativa argentina, la Iglesia animó a otros países y líderes a seguir el ejemplo y las respuestas fueron llegando en años sucesivos.