En las últimas horas, por decreto, el municipio de Valle Fértil decidió tomar una medida que pone como requisito excluyente que todos los empleados estén vacunados con al menos una dosis de las vacunas contra el coronavirus para poder ir a trabajar. Ante esta situación, el concejal del partido municipal Ideas, Matías Luna, indicó que, "se cree que si no se pone mano dura nadie entiende".

"A nosotros nos llegó sobre tablas este decretro. Planteamos que fuera evaluado en el recinto para que recibiera el apoyo legal. Porque creemos que es importante que el vallisto pueda vacunarse, pero no es una obligación. Sin embargo sabemos que esta decisión va acompañada de pretender que aumente la vacunación de los vallistos", afirmó el edil en diálogo con el programa 'Demasiada Información' (@demasiadainfosj) de Radio Sarmiento.

A la vez, afirmó que "lo hemos analizado, nos hemos asesorado y por ahora nos dicen que esto no traería mayores problemas. Pero tenemos que seguir asesorándonos".

Cabe recordar que la medida impuesta por el Gobierno municipal alcanza a los agentes de planta permanente, política y transitoria, a agentes contratados y becados pertenecientes al municipio. El decreto también incluye a los beneficiarios de programas nacionales y provinciales tales como “Argentina hace 1 y 2” (construcción de veredas y alumbrado público), de programas de la Oficina de Empleo, de la Dirección de Producción, y para toda persona mayor de 18 años que desee acceder al carnet fitosanitario y permiso de pesca.

En cuanto a la situación que vive el departamento en torno a la pandemia, indicó que "hay irresponsabilidad en la gente, nosotros lo hemos planteado desde el inicio. Podemos cerrar las escuelas o el turismo, pero si no tomamos las medidas de distanciamiento, uso del barbijo y la vacunación, no vamos a salir de esto. Esto abarca incluso a las personas de la misma Municipalidad, donde hemos tenido un brote".

Para finalizar afirmó: "Hay gente que está de acuerdo porque se cree que si no se pone mano dura nadie entiende. Si no nos toca de cerca alguna muerte no se entiende. A veces nos relajamos porque vemos menos casos porque vamos haciendo las cosas y es cuando todo se descontrola de nuevo".