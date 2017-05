No va más, desde el próximo 5 de junio quien no tenga la tarjeta SUBE no podrá viajar en colectivo en San Juan. Si bien ya se había hablado de esa fecha tentativa, la información fue confirmada ahora desde la Subsecretaría de Tránsito y Transporte.

Cabe recordar que hasta el momento sigue existiendo un boleto papel único cuyo costo es de $13 para todos aquellos que no cuentan con el plástico.

La medida fue dispuesta por la Nación y será acatada por el Gobierno de la provincia. En torno a la decisión, las autoridades sanjuaninas recordaron que la implementan del sistema se realizó en forma paulatina y el inicio data desde abril de 2016.

Por otro lado, recordaron que además de hacer recargas a la tarjeta en los kioscos habilitados, que ya son 195, el trámite se puede realizar a través de Internet y en los cajeros automáticos.

A continuación, el listado de comercios que venden la SUBE y la recargan: