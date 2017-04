Araceli Fulles sufrió un "estrangulamiento a lazo", según las primeras conclusiones forenses a las que arribaron los peritos que realizaron la autopsia en la morgue del Hospital Carrillo. La información fue confirmada por fuentes del caso a la agencia Télam.

El cuerpo de la joven de 22 años, vista por última vez el 2 de abril, fue hallado en una casa de José León Suárez, partido de San Martín. Estaba semienterrado, tapada con escombros y cubierto con cal. Su familia lo reconoció este mediodía, tras comprobar que los tatuajes que mostraba coincidían con los de Araceli.

"Me tocó reconocer el cuerpo de mi hija. Ese hijo de p... me la quemó con cal viva a mi negra. Me la desfiguró. No es mi nena. Pero están sus tatuajes y los aritos que yo le regalé. Tiene los tatuajes de papá y mamá, y de River", contó hoy la madre de la joven, tras salir de la morgue.