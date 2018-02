Gran conmoción generó en las redes sociales de usuarios sanjuaninos y entre protectores de animales el video un burro que arrastraba a otro animal de la misma especie muerto. Según comentaron las personas involucradas, el caso se registró en una zona alejada de Iglesia.

Esto es en iglecia alguien porr favor lleva dias asi Publicado por Melisa Gil en Miércoles, 7 de febrero de 2018

Lectores de DIARIO DE CUYO contaron que, ante el pedido de la gente, algunas personas de la zona se acercaron al lugar y lograron sacar al burro muerto. Sin embargo, decidieron atarle otro animal, vivo, para evitar problemas con el dueño.

“Por lo general en esas zonas, los atan de a dos para que no se escapen. Al estar en pareja y obviamente al no ponerse de acuerdo, no se van”, explicaron.

El mayor problema es que los animales de la finca están en mal estado, pero los vecinos no se animan a hacer la denuncia en la Policía por temor a la reacción del dueño.

El video tiene gran cantidad de reproducciones, fue compartido por un sinfín de usuarios y los comentarios abundaron.