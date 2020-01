En las últimas semanas, ladrones ingresaron a la casa de una humilde familia que vive en Médano de Oro y le robaron el poco dinero que tenía. DIARIO DE CUYO contó su historia y un argentino que vive en Estados Unidos la leyó. El hombre se conmovió tanto con el caso que decidió colaborar. Para eso, se comunicó con una amiga que tiene en la provincia y le pidió que le hiciera llegar una ayuda económica.

“Él me llamó, me habló del caso y me dijo que iba a hacer un giro de dinero. Me pidió que se lo llevara a la dueña de la casa. Le dije que sí de inmediato”, contó Giselle Aldeco, la cantante sanjuanina que conoce al hombre a través de una serie de festivales en los que ha participado. Y contó que “él me pidió que todo fuera anónimo, pero yo quiero que su ayuda trascienda públicamente porque me parece una acción a destacar”.

La cantante sanjuanina Giselle Aldeco fue el nexo entre el argentino que vive en Estados Unidos y la familia rawsina.

Sobre el “ángel de la familia rawsina”, relató que, “si bien es de Mendoza conoce la provincia y lee el diario todos los días para saber qué sucede acá. Le encanta San Juan, viene y se queda en mi casa. Ha ido incluso a la Fiesta Nacional del Sol y a la Cabalgata a la Difunta Correa”.

Tras el pedido de su amigo, Giselle fue junto a su padre al banco, retiró el dinero que guardó en un sobre y se acercó a la casa de la mujer. “No sé cuánta plata era, nosotros sólo la guardamos y le entregamos el sobre a la familia”, aseguró la cantante.

Y agregó que “la mujer que había sufrido el robo -de la cual se guarda la identidad por razones de seguridad- no entendía cuando nos vio llegar. Le explicamos todo y se emocionó muchísimo. Estaba muy agradecida. La verdad que no quisimos preguntarle para qué va a usar la plata, pero calculo que principalmente para comprar comida, es gente muy humilde y en la casa viven muchos niños”.