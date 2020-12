El gobernador Sergio Uñac firmó ayer con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el llamado Consenso Fiscal para 2021. El acuerdo, que busca tener un panorama en conjunto en materia impositiva, fue respaldado por la mayoría de los jefes provinciales, un apoyo que fue festejado por el mandatario local, quien destacó que "lo ocurrido fue fruto del diálogo". Además, indicó que "San Juan, que es una provincia pequeña, pudo bajar la presión impositiva", por lo que se está "en la línea de no en seguir gravando distintos sectores". En ese marco, desde el Ministerio de Hacienda, que conduce Marisa López, explicaron que la reducción impactará en seis rubros: agricultura y ganadería, pesca, explotación de minas y canteras, construcción, transporte y comunicación; actividades que el año que viene se disminuirá el pago de Ingresos Brutos para aquellos que no estén al día con Rentas. Es que el Ejecutivo ya exime el pago del tributo para los cumplidores. El resto de las actividades, como la industria manufacturera, la hotelería y los restaurantes, mantendrá la misma alícuota que en 2020.

La unidad entre los gobernadores se vio reflejada tras la firma, ya que estos aprovecharon la situación para pedirle formalmente al presidente que suspenda las PASO de 2021, un planteo del cual Uñac fue punta de lanza entre sus pares (Ver A coro...).

El Consenso Fiscal firmado ayer por el Gobernador, que busca bajar la carga impositiva con el tiempo, refleja la buena relación que tiene la gestión uñaquista con la administración de Fernández. Cabe recordar que, a los pocos días de asumir, el presidente convocó a los mandatarios para suspender el Pacto Fiscal firmado con Mauricio Macri en 2017 "para no perjudicar las arcas de cada distrito en un contexto de crisis económica". Tras ese acuerdo, uno de los voceros fue Uñac, quien sostuvo que esa suspensión no era "un cheque en blanco para subir impuestos". Por otro lado, si bien el nuevo consenso implica menos recursos para la provincia, desde Hacienda indicaron que no tendrá un impacto significativo en 2021. La baja es de 96 millones de pesos al año y desde la cartera contable indicaron que la cifra no es considerable porque la provincia ya viene con alícuotas bajas, con respecto a otras provincias.

López aclaró que la suspensión del año pasado del Pacto Fiscal permitió a los distritos aumentar los impuestos, "algo que San Juan no hizo. Incluso, la provincia sobrecumplió las pautas que se establecieron en el Pacto de 2017", esto es, que el Gobierno fijó menos alícuotas de Ingresos Brutos de las que podía. Además, la funcionaria recordó que, dentro del Acuerdo San Juan, la provincia bajó el canon de la electricidad al 1 por ciento, cuando antes estaba en el 2, mientras que la Nación permite subirlo hasta el 3,75 por ciento.

Sobre el resto de los rubros, el titular de Rentas, Ernesto Gil, indicó que Ingresos Brutos es cero para aquellos que están al día y se dediquen a la agricultura y ganadería, la pesca y la explotación de minas y canteras. "Y para los incumplidores habrá una baja, ya que pasará del 1 al 0,75 por ciento". En el caso de la construcción, el pago del impuesto se mantendrá en el 2 por ciento para los que estén inscriptos en el registro provincial y nacional, mientras para aquellos que no lo estén "pasará del 3 al 2,5 por ciento". Para el transporte de cargas, "la alícuota bajará del 3 al 2 por ciento" y en comunicaciones, como la provisión del servicio de internet, "se reducirá del 6,5 al 4 por ciento".

Otros cambios

Dentro del Acuerdo San Juan, la provincia estableció rebajas a los Ingresos Brutos en el Régimen de Agentes de Retención. Se aumentó el importe mínimo sujeto a retención, pasando de 3.000 a 10.200 pesos (1.700 Unidades Tributarias).

Actividades

17 Es la cantidad de rubros que tributan alícuotas sobre los Ingresos Brutos. Tras el Consenso Fiscal, seis tendrán una baja que van del 0,25 al 1,5 por ciento.

A coro, piden la suspensión de las PASO

La propuesta que hizo Uñac a principio del mes pasado, cuando consideró "oportuno que se evalúe la suspensión de las PASO", se replicó sus pares provinciales. Si bien la iniciativa del sanjuanino ya había tenido apoyo de varios mandatarios, ayer fue masivo. Es que, tras la firma del Consenso Fiscal, 21 gobernadores le solicitaron al presidente que suspenda las primarias de 2021. ¿Los motivos? Los mismos que había expresado Uñac hace un mes: el costo de una elección en el medio de la pandemia del Covid-19 y la propia emergencia sanitaria.

Según reflejaron los medios nacionales, el pedido fue compartido, incluso, por los mandatarios de los partidos provinciales y de Juntos por el Cambio, como el caso de Gustavo Valdés, de Corrientes. En ese marco, ante la propuesta, trascendió que Fernández "sólo escuchó" y que indicó que lo iba a estudiar.

Se trata de una postura clave, ya que en el Gobierno nacional apuntan a un consenso político de todos los sectores para recién enviar un proyecto de ley de suspensión al Congreso.

Al cierre de esta edición, trascendió que los gobernadores iban a emitir un comunicado en conjunto para darle fuerza a la iniciativa.

Uñac había lanzado la propuesta a través de su cuenta de Twitter, apuntando que era necesario para un "menor riesgo sanitario y mayor ahorro económico".