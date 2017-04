Pasó el tiempo, pero el entusiasmo y colaboración de los vecinos permaneció intacta, ya que siguen aportando ayuda para reabrir la iglesia del pueblo. Se trata de la Capilla de Nuestra Señora de la Fuente, en la localidad rawsina de Médano de Oro, un templo de más de medio siglo que en el 2015 tuvieron que derribar por riesgo de derrumbe.



Gracias al aporte de la Municipalidad de Rawson y a la ayuda de los vecinos se pudo encarar la reconstrucción del edificio que ya tiene un 85% de avance de obra. La idea es reinaugurarlo a fines de junio siempre que se reúnan los fondos para terminar algunos de talles. Los lugareños ya organizaron algunas actividades para recaudar dinero, mientras que otros hasta se ofrecieron a comprar los bancos.



La capilla fue construida en 1952 con el material que usaron para las casillas de emergencia que albergaron a la gente tras el terremoto del 1944. El paso del tiempo y la acción de las lluvias dejaron al edificio en peligro de derrumbe y comenzó la intervención de los vecinos para intentar restaurarlo.



En el 2012 comenzaron con la campaña del ladrillo para reunir material para repararla y organizaron bingos y sorteos para reunir dinero para la mano de obra. Contrataron un arquitecto para encarar la obra, pero el diagnóstico del especialista fue desalentador. Les dijo que era imposible recuperar el edificio y que la única opción era derribarlo.



’No quisimos perder nuestra iglesia por eso todos los vecinos comenzamos a trabajar para reconstruirla, manteniendo su fachada original. Logramos que el municipio de Rawson nos otorgara un presupuesto para esta obra, pero no alcanzó para cubrir todos los gastos. Por eso la gente siguió aportando su ayuda’, dijo Darío Lobos, vecino de Médano de Oro y miembro de la comisión de la capilla.



El grueso de la obra ya está listo. Pero falta comprar la pintura, el piso, las farolas internas y los bancos, entre otros detalles, tarea en la que ya tomaron intervención los vecinos. No sólo participan en los bingos organizados por la capilla para recaudar fondos, sino que también donan los elementos necesarios. ’Una familia de la zona nos donó el mármol para revestir el nuevo altar, y otra las piedras para el revestimiento de las columnas.



Además, los vecinos están organizando la campaña de una familia, un banco, con la idea de que cada familia done el dinero para comprar al menos uno de los 22 bancos necesarios. Cada uno cuesta alrededor de $2.000’, dijo Antonia Bauzá, de la comisión de la capilla.





Algunos detalles

Misma imagen

La nueva Capilla de Nuestra Señora de la Fuente conservará la fachada del edificio original, manteniendo un estilo colonial, combinado con algunos detalles más modernos como el revestimiento en piedra.



Lo nuevo

El nuevo edificio tendrá cuatro ventanales y dos puertas laterales que se suman a la principal como salidas de emergencias. También contará con 3 sanitarios para hombres, mujeres y personas con discapacidad.



Actividades litúrgicas

Hasta que el edificio de la capilla quede inaugurado, la imagen de Nuestra Señora de la Fuente y las demás que estaban en el templo, permanecerán en la sede de la Unión Vecinal donde también se celebran las misas.