Esta mañana, en medio de la segunda jornada del paro de colectivos, el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor en San Juan, Héctor Maldonado, apuntó contra las cámaras empresarias al asegurar que no quieren pagarles el suelo acordado, que debe alcanzar los $200 mil en diciembre. Quien salió a responderle desde el sector de los empresarios nucleados en Atap, el vicepresidente Ricardo Salvá y aseguró: “Es inentendible, se aumentó el pasaje para pagar lo acordado”.

“No es otra cosa que embarrar la cancha. Acá se generó un ámbito para destrabar el conflicto en la Subsecretaría de Trabajo de San Juan y los representantes de UTA ni siquiera se presentaron. Nosotros sólo queríamos expresas que estamos dispuestos a pagar el aumento que ya está acordado, porque la provincia de San Juan implementó un aumento del pasaje para que se les pueda pagar”, comenzó diciendo Salvá en diálogo con el programa Demasiada Información, de radio Sarmiento.

Y agregó: “Es inentendible. Nosotros hemos dispuesto los salarios en las mismas condiciones que se acordó en la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que se pretenden replicar en cada provincia, de tres aumentos hasta noviembre, cuando el sueldo de los choferes llegará a 200 mil pesos. Pero hay un paro nacional y el gremio San juan se solidariza. Esto sucede en un año que es un año electoral en la UTA y todo tiene ese trasfondo. Terminan perjudicando a la empresa sin ningún sentido porque estamos dispuestos a pagar lo acordado”.

Para afirmar: “Acá no hay voluntad. Simplemente están esperando directivas desde Buenos Aires. Pero San Juan es un tema muy especial, no hay que meter todo en la misma bolsa. Todos los sanjuaninos hacen un esfuerzo tremendo para que el servicio de transporte funcione como funciona. Es una situación muy injusta que por intereses particulares dejemos sin un servicio esencial a 250 mil sanjuaninos. Insisto, luego del acta firmado a nivel nacional se coordinó con el Gobierno de la provincia el aumento en las tarifas de los pasajes para que las empresas tengan los fondos para cumplir. Y las empresas los tienen y lo van a pagar como corresponde. Entonces, no se entiende”.