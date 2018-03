El escándalo por la súper torta de 15 sumó un nuevo capítulo. Es que el repostero Nahuel Pérez respondió después de que la familia de la quinceañera contara su versión.

"La torta era una sorpresa de mi suegra para mi hija. Como mi suegra también es repostera, yo pensaba que la había realizado ella, pero en realidad fue Pérez quien la hizo, cosa que nosotros no sabíamos", había dicho el padre de Agustina Álvarez. Además, había agregado que: "Mi suegra le dio la idea y el modelo de la torta que debía confeccionar. En todo caso la autoría es mutua, una es la intelectual y la otra es la física".

Ahora, Pérez no se guardó nada y publicó un duro descargo en su cuenta de Facebook. "Yo estuve 3 p*** días decorando la bendita torta. Yo soy el que terminó con la espalda destruida después de tanto trabajo", escribió.

Además, el joven desmintió que haya querido ganar fama con esta situación, como afirman desde la familia de la cumpleañera. "No me hace falta fama. Es mi trabajo y fui yo el que lo realizó", indicó, y agregó que "los clientes me buscan por mis trabajos, no por el puterío que armó la gente esta mintiendo de esa manera".

Por último, Pérez manifestó que está esperando que la familia le pida disculpas.