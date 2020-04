Pasaron 38 años de aquel hecho que puso en juego sus vidas y que les provocó desolación y angustia. Ahora, vuelven a enfrentarse a otra lucha que parece muy diferente, pero que guarda muchas similitudes con la anterior y que les genera las mismas sensaciones. Son los excombatientes de Malvinas que hoy, en plena cuarentena, conmemoran el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y que hablaron sobre las diferencias y semejanzas entre aquel conflicto y esta "guerra contra un enemigo invisible", tal como definió el presidente Alberto Fernández a la pandemia de coronavirus.

El exponerse a la muerte cada día fue una de las primeras similitudes entre ambas guerras que mencionó Víctor Sierra. Y que, en cierta forma, hace 38 años también se peleó contra un enemigo invisible. "En Malvinas había sectores donde era imposible ver al enemigo y peleábamos con armamentos con los cuales no hacía falta verlo. Pero estaba ahí, sin saber a veces por dónde iba a atacar, tal como pasa con el coronavirus. Otra semejanza es que como en cualquier conflicto bélico, con la pandemia también aparece la miseria humana. Uno no puede entender cómo la gente anda en la calle innecesariamente poniendo en juego su vida y la de los demás. Perece que nadie se da cuenta de lo grave de esto.

Víctor Sierra

"En toda guerra lo fundamental es trabajar en grupo, protegiéndose unos a otros. En esta pandemia es igual. Todos formamos parte del batallón y tenemos que luchar unidos para salvarnos".

Aldo Ante

"Malvinas nos enseñó que se debe tratar de resolver cualquier conflicto sin armas; la pandemia, a prepararnos para que, si vuelve a ocurrir algo similar, podamos evitar tantas muertes".

Rodolfo Cordiglia

"Hoy podemos defender la vida, cuidándonos los unos a los otros. En ambas guerras nos dieron una orden suprema. En Malvinas fue andá a combatir, hoy es quedate en tu casa".

En cuanto al combate, en mi caso también hay similitudes. Yo era de Infantería de Malvinas y participé de la toma y recuperación de las islas, en la primera línea de combate. Mi esposa y mi hija son licenciadas en Enfermaría y todos los días también combaten en primera línea cara a cara con la muerte", dijo Sierra.

Aldo Ante dijo que la pandemia por coronavirus no se compara en magnitud con la Guerra de Malvinas, pero que analizando ambos hechos se puede afirmar, entre otras cosas, que hay una semejanza en lo que se refiere al combate. Agregó que en ambas situaciones se trazaron estrategias con el mismo fin: evitar la muerte. "Podemos tomar como metáfora de ambas guerras la cuarentena. En Malvinas estábamos atrincherados sin poder salir de las cuevas que cavamos para mantenernos con vida y ahora estamos encerrados en nuestras casas y con el mismo objetivo. Y en las dos situaciones tuvimos que defendernos de las armas que podían matarnos, en Malvinas las balas, en la pandemia el virus. Y que nos ataca a todos por igual, tanto a los que están en el mismísimo frente de batalla como los soldados en el caso de la guerra y los médicos, enfermeros y policías que luchan a diario para protegernos a todos", sostuvo Ante.

Para Rodolfo Cordiglia, la primera similitud entre la Guerra de Malvinas y la del coronavirus, es que en ambos casos convocó y se preparó a los combatientes para luchar por una misma causa. "En 1982 nosotros fuimos llamados a defender a nuestra querida Patria, hoy estamos llamados a defender la vida y no ser egoístas y que pensemos y actuemos por el bien nuestro y el de los demás. Recuerdo en Malvinas, estaba en el buque hospital y recibimos un saldado herido que perdió una pierna por la explosión de una mina. El pobre gritaba, pero no de dolor. Decía, qué le voy a decir a mi madre ahora. En ningún momento pensó en sí mismo, sino en el otro. Creo que esta es la principal batalla que debemos ganar ahora en la pandemia. Nosotros estuvimos a bordo del buque de marzo a junio del "82, sin tocar tierra y encerrados. Yo me pregunto, si nosotros logramos superar este encierro, ¿por qué a los sanjuaninos les cuesta tanto quedarse en su casa?", sostuvo.



A "embanderarse"

Desde la Agrupación 2 de Abril, que nuclea a excombatientes sanjuaninos que estuvieron en Malvinas, invitaron a toda la población a poner banderas argentinas en los frentes de sus casas y a usar escarapela, aún en pleno cumplimiento de la cuarentena, para que la conmemoración del Día del Veterano no pase desapercibida. También planean hacer actos públicos ni bien se levante la restricción.