"Arbolitos" de cigarrillos. De la misma manera que los populares arbolitos que venden dólares en la calle, ayer hubo gente ofreciendo cigarrillos sueltos en el microcentro de la provincia. Pese a que es ilegal, lo hicieron ante la presencia policial y con altísima demanda de parte de la gente.

Carteles en las ventanas de los kioscos advirtiendo que no hay cigarrillos ni tabaco, pizarras en las que dice que "se venden sueltos", filas de hasta 5 cuadras para ver si se consigue tabaco y hasta "arbolitos" de cigarros en las veredas revendiendo segundas marcas y a un precio elevadísimo son algunas de las postales que se pueden ver en la provincia debido a la falta de cigarrillos. A eso, hay que sumarle las corridas entre kiosco y kiosco y la desesperación que muchos fumadores dejan en evidencia en las redes sociales, donde claman por alguien que les venda, sin importar marca ni precio.

Dispuestos a pagar lo que sea por un paquete de tabaco o de cigarrillos, los fumadores recorrieron durante la mañana de ayer el microcentro y algunos departamentos del Gran San Juan. En los alrededores de la plaza 25 de Mayo los grupos de personas que merodearon kioscos, donde supuestamente durante la mañana iba a haber stock de estos productos, fueron moneda corriente. La calle General Acha, entre Ignacio de la Roza y Rivadavia, fue uno de los puntos más complicados. Es que a pocos metros dos kioscos fueron el epicentro de los fumadores desesperados. Desde primera hora de la mañana se formó una fila de hasta 5 cuadras y hasta la Policía debió intervenir, para controlar el distanciamiento social y hasta evitar que hubiera más caos. Esto, de la misma manera que lo hizo en ocasiones anteriores en la puerta de los bancos y hasta en algunos supermercados. "Debieron cerrar uno de los kioscos porque la gente estaba muy nerviosa y todo se estaba poniendo violento", dijo un hombre que pasó más de 3 horas en la fila, esperando al final en vano.

Controles. La Policía debió controlar las filas, para que la gente respetara la distancia social.

En esta misma cuadra, hubo otras postales que parecieron sacadas de una película que por momentos fue una comedia y en otros, un drama. La necesidad de un cigarrillo se pudo ver en el rostro de muchas personas. "Cigarrillos sueltos" gritó un joven que se adueñó de la vereda para ofrecerlos de manera ilegal a la gente, que sin importar cuánto costaban pagó hasta $40 por un suelto. Ahí mismo, como si los cigarrillos paraguayos de una marca poco conocida fueran el gran imán para atraer fumadores de todas las edades, la gente hizo una larga fila para comprar un paquete por $600. "Estuve en otro kiosco y me enteré que acá venden así que me vine rapidísimo, porque ayer compré un paquete de 20 cigarrillos en $700", dijo Susana Rodríguez, una fumadora, mientras que un joven que estaba detrás de ella comentó que él compró en Pocito un paquete de 10 a $500. "Debe sentirse agraciada por haber pagado eso", dijo y comentó que en las páginas de compra y venta de Facebook también venden cigarrillos carísimos.

Para evitar las filas. En muchos locales pusieron carteles para evitar que la gente ingrese a preguntar por los cigarrillos.

Este rincón sanjuanino no fue el único donde el sobreprecio, que dejó en evidencia la avivada de los kiosqueros o de algunas personas que los proveen, se pudo percibir. "Todo el día hay gente que se para en mi kiosco a pedirme cigarrillos, pero no conseguimos. A mí me ofrecieron para revender cigarros a $700, pero no los compré porque a mis clientes se los debo cobrar más caro y es una locura", dijo Deolinda Lamela, de Rivadavia, mientras que una kiosquera de Concepción comentó que ella consigue dos o tres paquetes por día y que vende 3 sueltos por 100 pesos. "Hay algunos que se quejan, pero hay otros que compran con gusto porque no es fácil conseguirlos", dijo Gabriela Castro y agregó que a toda hora hay gente que consulta por cigarrillos.

Como un imán. La pizarra indicando que había cigarrillos sueltos fue el gran llamador para los fumadores.

Los cigarrillos se volvieron uno de los productos más deseados y en ese contexto algunos kiosqueros empapelaron las paredes con carteles para evitar que a cada rato alguien les consulte por ellos. Otros dueños de almacenes y kioscos dijeron que la falta de cigarrillos causó un revuelo que nunca antes habían visto. "Hay personas dispuestas a pagar fortunas", dijo una almacenera, mientras que otros comerciantes de Rivadavia comentaron que atendieron a personas que le dijeron que venían desde Santa Lucía y Rawson buscando cigarrillos en todos los kioscos.

> PROTAGONISTAS

SILVIA RODRÍGUEZ - Vecina de Chimbas

"Iba pasando por un kiosco y vi que estaban vendiendo cigarrillos. Me cobraron $450 un 10 y si bien es muchísimo, lo compré porque no me queda otra. Deberé fumar lo menos posible, para que me dure unos días. Es muy duro esto".

JOSÉ CARRIZO - Vecino de Capital

"Estuve más de dos horas haciendo fila para otro kiosco que supuestamente iba a tener tabaco y al final nunca llegó. Ahora me dijeron que en este lugar venden cigarrillos sueltos. Compraré algunos para hoy, y ya mañana veré qué hago para comprar más".

PEDRO FERNÁNDEZ - Vecino de Rawson

"Un remisero conocido me consiguió un paquete de cigarrillos. Pagué 450 pesos el 20 y son de una marca que ni siquiera me acuerdo cómo se llama porque los de primera marca no se consiguen. Son los únicos que tengo y estoy controlándome para que me duren".