Desde una aplicación de Android y con cualquier dispositivo se podrá controlar el respirador artificial desarrollado por un equipo multidisciplinar de sanjuaninos. Con esta aplicación pueden controlarse de forma remota variables significativas para un paciente con Covid-19, como el caso de los ciclos de respiración, temperatura y humedad, entre otros. La idea es que lo que esté pasando con el respirador pueda ser replicable en un teléfono o una tablet, para un control permanente del paciente, a la vez de que la aplicación pueda ser reactualizable de acuerdo a necesidades o requerimientos médicos.

Este es el segundo prototipo de respirador que se presenta en San Juan en el marco de la pandemia (ver aparte). En el caso del Homtec 1.0 (aire en lengua huarpe), se trata de un respirador que parte desde la automatización del accionamiento de una bolsa de resucitación AMBU, muy conocida y ya aprobada por ANMAT, al que se le agregó una serie de mecanismos, software y sensores que lo vuelven un dispositivo de características únicas ya que puede trabajar con parámetros y valores similares a los respiradores tradicionales. El software, totalmente diseñado por los profesionales sanjuaninos, con la ayuda de sensores de presión diferencial y de flujo, puede monitorear permanentemente la respiración del paciente, reaccionar y advertir sobre cambios no deseados.

"El diseño mecánico nos garantiza una confiabilidad en periodos operativos prolongados teniendo en cuenta que en un paciente con Covid-19 puede estar conectado 15 días a más de 1.200.000 ciclos de ventilación", explicó Gastón Briozzo, contador público miembro del equipo y uno de los movilizadores de la iniciativa. El prototipo, cuenta también con respaldo de baterías (UPS), que le asegura un funcionamiento de 20 horas sin recibir energía eléctrica externa hasta tanto se restablezca el servicio o se cambie por otro pack de baterías cargadas. A su vez, puede ser manejado y monitoreado desde una pantalla táctil de 7 pulgadas. La idea era crear una interfaz de accionamiento que al operario sanitario le resulte familiar y fácil de utilizar no muy diferente de las que ya usa con los respiradores tradicionales. Para llevar a cabo la tarea los profesionales tomaron contacto con foros internacionales y universidades enfocadas en el mismo objetivo, como Resistencia Team de España, el MIT (Massachusetts Institute of Technology), de Estados Unidos y otros equipos técnicos de Gran Bretaña, Italia y Alemania. La intención fue poder acceder a planos y software de códigos abiertos para replicarlos acá, pero la realidad local los llevó a plantear un proyecto desde cero. "En cuarentena nos iban a resultar prohibitivos los costos de los insumos, pero este contacto nos permitió entender que debíamos desarrollar algo no solo por el Covid-19 sino para que sirviera aún cuando termine la pandemia", dijo la fuente.

La inquietud de Briozzo surgió a partir de la cantidad de respiradores disponibles en la provincia. Según la fuente y acorde a cifras oficiales, entre instituciones de salud privadas y estatales, San Juan consta de 120 respiradores, de los cuales el Hospital Rawson tiene a disponibilidad 65, por ejemplo. Esta disponibilidad de respiradores en el marco de una situación de pandemia, llevó a que Briozzo acercara de la idea al Rawson con la intención de desarrollar un prototipo de respirador de emergencia fácilmente replicable. La idea contó con el respaldo y el asesoramiento técnico del Servicio de Bioingeniería de este hospital, a través de su titular, el bioingeniero Luis Pulenta. "El Hospital Rawson tiene más de 45 bolsas AMBU disponibles y existiendo la posibilidad de automatizar eso y construir respiradores creo es un aporte interesante", dijo Briozzo. El otro punto a favor es el costo, puesto que la versión sanjuanina de los respiradores tradicionales sale 10 veces menos, unos 2200 dólares la versión local, y el equipo de trabajo está en condiciones de construir 1 respirador por día de ser necesario. El martes próximo se realizarán en el Hospital Rawson, las pruebas clínicas del Homtec 1.0 para evaluar su funcionamiento y así determinar la posterior producción en serie, previa aprobación de Salud Pública. Este hospital es el que en la provincia consta de un protocolo para evaluar estos respiradores de emergencia.

>> Más detalles

EL EQUIPO

Uno por uno

A través de la fundación Presidente Sarmiento y desde la iniciativa de Gastón Briozzo, integraron el equipo de desarrollo del Homtec 1.0 los siguientes profesionales sanjuaninos: Pablo Varela (experto en diseño e impresión 3D), Eugenio Orosco (doctor, ingeniero electrónico y miembro de Inaut-Conicet-UNSJ) y los ingenieros Jeremías Gaia Amorós (Inau-Conicet-UNSJ), Juan M. Julián, Felipe Pantano y Martín Saffe.

ANTECEDENTE

Otro respirador local

Una iniciativa similar fue presentada a fines de abril por un equipo del departamento de Electromecánica de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ. El respirador está a la espera del aval de Salud Pública y de replicarse tendría un costo estimado de 80 mil pesos. Utiliza elementos ya aprobados por Salud Pública como la bolsa AMBU, el 80% de las piezas restantes son fabricadas en impresoras 3D y lo demás es sistema electrónico de monitoreo.