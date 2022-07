Optimizar y promover la calidad de los servicios y la actividad turística en todas sus áreas para satisfacer la demanda, y posicionar a San Juan como un destino seguro, fueron algunos de los factores que se tuvo en cuenta para crear la nueva Ley de Turismo provincial que ayer aprobó la Cámara de Diputados. Y una de las herramientas que contempla esta legislación para ese fin es la creación de un Registro de Prestadores de Servicios Turísticos para blanquear a particulares y empresas que se desempeñan en el rubro. Esta medida, que prohíbe trabajar en negro y por eso prevé sanciones para los prestadores que lo hagan, cuenta con el aval del sector privado, desde donde dijeron que con esta medida se terminará con la 'informalidad' del trabajo y con la 'competencia desleal'.

Roberto Juárez, secretario de Turismo, dijo que en este Registro de Prestadores de Servicios

Turísticos 'deben inscribirse las personas humanas y jurídicas prestadoras de servicios' como condición previa a cualquier oferta, contratación y comercialización de sus productos y servicios. También aclaró que esta inscripción es obligatoria y que para inscribirse, el prestador debe contar con la habilitación y capacitación correspondientes. Al respecto dijo que aún no está definido si será el Ministerio de Turismo o los municipios quienes se encarguen de habilitar y capacitar a los prestadores, y de fiscalizar su actividad. También, que no hay un plazo determinado para definir esta cuestión. 'La ley recién está sancionada y ahora vamos a empezar a trabajar con todo en la reglamentación de cada artículo. Lo primero que vamos a hacer es visitar los municipios para dar a conocer todos los detalles de esta legislación y luego trabajar con el sector privado para determinar quién va a habilitar y capacitar a los prestadores. El objetivo de este registro es que en la provincia haya servicios turísticos de calidad y que el turista no resulte decepcionado', dijo el funcionario.

Desde el sector privado avalaron la creación de este registro y coincidieron en que servirá para terminar con la informalidad del trabajo y con la competencia desleal. 'Todos nuestros asociados están registrados, cumplen con todas las obligaciones tributarias, tienen las habilitaciones pertinentes y su personal en blanco. Pero sabemos que existen restoranes, por ejemplo, con empleados en negro y que no pagan impuestos por lo que sus gastos son menores a los que tiene uno que cumple con todas las obligaciones. Esto le permite cobrar un plato a $900 cuando su valor debería ser $1.500. Esto es competencia desleal', dijo Favio Nievas, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica San Juan.

Lo mismo opinó Mario Barros, al frente de la Cámara de Prestadores de Valle Fértil. Dijo que a raíz de la pandemia muchas personas perdieron su fuente laboral y que comenzaron alquilar sus viviendas particulares a los turistas, sin ningún tipo de habilitación y sin pagar impuestos. 'Es mucha la necesidad de trabajo y todos merecemos una oportunidad laboral, pero dentro de las reglas y sin desigualdades. Creo que este registro va a permitir ordenar la actividad', dijo Barros.

Por su parte, Fany Pernas, dirigente de la Asociación Iglesiana de Turismo, sostuvo que es 'muy positivo' la creación de este registro sobre todo porque va a destacar a los prestadores que trabajan 'con todas las de ley'. Agregó que en Iglesia no hay un registro, lo que llevó a la 'proliferación' de prestadores que trabajan de manera informal.

Cabe destacar que la Ley de Turismo prevé sanciones para los prestadores que no se inscriban en el Registro. Las mismas pueden incluir una multa de hasta 5.000 JUS (unidad de medida arancelaria), clausura provisoria o definitiva, trabajo comunitario, decomiso e inhabilitación temporaria o definitiva.

CLAVES DE LA LEY

1- LOS OBJETIVOS

Parte del objetivo de la Ley de Turismo es fomentar la coordinación y cooperación entre el sector público y privado y establecer políticas de desarrollo turístico sustentable.

2- CONSEJO DE TURISMO

Se crea el Consejo Provincial de Turismo, cuyo fin es lograr la coordinación, colaboración y cooperación entre los actores involucrados y relacionados a la actividad turística.

3- LOS INTEGRANTES

El Consejo Provincial estará integrado por todas las entidades provinciales legalmente constituidas, públicas y privadas de carácter empresarial y académica

4- UNA RED DE OFICINAS

Se crea la Red de Oficinas de Turismo, integrada por las oficinas de turismo de la provincia, de los municipios turísticos y todas las oficinas turísticas públicas o privadas.

5- FONDO DE PROMOCIÓN

Se crea el Fondo de Promoción por créditos o subsidios, y por las rentas o concesiones de los bienes muebles o inmuebles del Estado afectados a la actividad turística.

6- COMITÉ INTERMINISTERIAL

Se crea el Comité Interministerial para coordinar acciones entre los organismos del Estado provincial como de las entidades públicas con incidencia.