En acción. En la provincia se realizan campañas y hasta actividades deportivas para prevenir las adicciones, orientadas a todas las edades.

No sólo chicos cada vez más jóvenes se inician en el consumo de drogas, sino que también lo hacen personas que superan los 40 años. Antes la edad de inicio en el consumo no superaba los 35 años. Así lo afirmó Raúl Ontiveros, al frente de la Dirección de Abordaje Integral de las Adicciones, quien agregó que en la provincia ya comenzaron a registrarse estos casos. Dijo que esto salió a la luz gracias al trabajo estadístico que inició el área a su cargo.



"Normalmente se asocia el consumo de drogas a los adolescentes, a la noche y a los boliches, pero hay una población fuera de ese perfil que también consume. Se trata de las personas mayores de 40 años que se inician en el consumo. En la provincia ya comenzamos a registrar algunos casos que si bien no representan una alarma, merecen un abordaje integral", dijo Ontiveros. Una de las causas es el estés y los conflictos familiares



El especialista agregó que el inicio en el consumo de drogas a mayor edad puede que sea una tendencia que se originó hace tiempo, pero que la novedad pasa porque actualmente hay gente que consulta sobre el tema y porque en la Dirección comenzaron a realizar estadísticas sobre los casos abordados en las Unidades Municipales de Asistencia a las Adicciones (UMAA). Agregó que como este trabajo de discriminación de datos es relativamente nuevo, aún no se puede determinar con exactitud cuántos de estos casos hay en la provincia.



En cuanto al perfil de estos consumidores maduros, Ontiveros dijo que se trata de personas que buscan experimentar nuevas sensaciones o que se dejan tentar por "la mala propaganda" que hacen otros consumidores respecto "a los beneficios" de consumir. También explicó que se son personas con un importante grado de conflicto familiar, que padecen soledad o que atraviesan por diferentes estados anímicos, que se drogan para evadirse de esta situación. Las personas de más de 40 años se inician con la cocaína.



El especialista sostuvo que el tratamiento para esta franja de edad no difiere del que reciben los adolescentes y jóvenes. La única diferencia radica en el grado de madurez con el que estas personas lo encaran. "El adulto tiene cierto grado de madurez, superior al de un adolescente, para darse cuenta del problema por el que atraviesa y de las consecuencias negativas de su accionar tanto a nivel social como de salud. Esto es positivo a la hora de encarar el tratamiento integral, de mantenerlo y de concluirlo", dijo.

Asistencia

En los 19 departamentos de la provincia funcionan las Unidades Municipales de Asistencia a las Adicciones (UMAA) en donde se brinda asistencia gratuita a las personas afectadas por esta problemática. Casa una de estas entidades dispone de un equipo terapéutico interdisciplinario que brinda asistencia y asesoramiento.

Menores

9

años es la edad de inicio en el consumo de drogas en la provincia, según los últimos casos registrados por la Dirección de Abordaje.

Algunos datos

>Nueva adicción

Este año, la Organización Mundial de la Salud actualizó la Clasificación Internacional de Enfermedades e incluyó la adicción a los videojuegos como un nuevo trastorno mental. Especialistas comentaron que en la provincia comenzaron a recibir consultas, pero que la mayoría llega sin saber que se trata de este trastorno.

>Ciber-adicción

El uso indiscriminado de Internet y de la tecnología genera una conducta adictiva. En San Juan ya hay quienes consultan a los especialistas para salir de esta adicción. Raúl Ontiveros dijo que no hay datos precisos de cuántas personas sufren este trastorno, y destacó la importancia de que la gente busque ayuda.

>Mejores resultados

En los dos últimos años se triplicó la cantidad de adictos que supera el primer mes de tratamiento, una de las etapas más difíciles de completar. Este avance se logró gracias a las mejoras edilicias de los centros de rehabilitación y a una nueva modalidad de terapia que apunta a la reinserción social de los pacientes en recuperación.

>Alarma

El año pasado se realizó en el departamento Rawson el Congreso Internacional de Prevención de Adicciones y una de las temáticas que se abordó fue el de las familias adictas. En este marco salió a la luz que en la provincia ya comenzaron a registrarse casos de familias completas con adicción a las drogas.

>Tratamiento

Hay cuatro centros de recuperación de adicciones en la provincia donde los jóvenes reciben tratamiento gratis y son contenidos por profesionales con un abordaje integral. Dos de ellos son con tratamiento residencial, es decir con internados. Se trata del Proyecto Juan, para varones, y el María del Carmen, para mujeres.