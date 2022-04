Que la relación entre humano y mascota cambió en el último tiempo no quedan dudas. Los animales pasaron a ser, en muchos hogares, un integrante más de la familia. Amor, cariño, contención, son solo algunos de los sentimientos que puede despertar ese vínculo en los humanos, pero claro que el ciclo de vida de los animales es corto y la despedida puede ser irreparable para su familia humana. Por eso pensando en brindarle una despedida menos dolorosa y también con el único fin de que la mascota siga de alguna manera ´presente´ con los años, la cochería estrenará hoy en el marco de la celebración del "Día del animal", un servicio inédito en San Juan: la cremación de mascotas. Esta idea que desembarca en San Juan es tendencia en muchos país y resulta una forma de trascender la relación con los animales.

"La idea surgió hace un tiempo porque la familia de la empresa es muy mascotera por eso creamos "L&A + Cotas" con la intención de ofrecerle un servicio fúnebre a esas familias que también comparten este cariño por sus mascotas y que puedan tener un final diferente a pesar del dolor", expresó Matías Martínez encargado responsable del área "L&A + Cotas" de Lanusse & Anecchini y continuó: "Hoy en día las mascotas pasaron a formar parte de las familias, no es lo mismo que hace unos años atrás cuando no se los integraba tanto. Hemos notado que hay muchas familias que no tienen la libertad de sepultarlos donde ellos le gustaría porque viven en departamentos".

¿En qué consiste el servicio? Hay dos alternativas con la obtención de las cenizas de la mascota: la entrega de las mismas en una urna ecológica con una planta "Kiri" o para quienes deseen conservar las cenizas de su mascota, la entrega se realiza en una urna de cerámica. "Creemos que nuestras mascotas se merecen un digno descanso y encontramos una solución responsable, ecológica y respetuosa" agregó Martínez.

La urna biodegradable con la planta "Kiri"

La empresa destinó recursos materiales y humanos específicamente a este servicio y será la primera en ofrecerlo en la provincia. La cremación de animales con la devolución de las cenizas, es un servicio que ya está en funcionamiento hace tiempo en provincias como Mendoza y Buenos Aires.

Una vez que una familia contrata el servicio fúnebre, el personal se dirigirá al domicilio y de acuerdo al tamaño del animal se colocará en un ataúd diseñado en material reciclado celuloso en tres tamaños: pequeño, mediano y grande. Esos ataúdes son una especie de cajas reforzadas que pueden contemplar hasta un animal de hasta 90 kilos. Teniendo en cuenta que si bien las familias en su mayoría tienen perros o gatos, también puede darse el caso de encontrar mascotas de hogar como conejos, serpientes o iguanas, por ejemplo, claro que la cremación también está abierta para ese tipo de animales.

Una vez que retiran el animal del domicilio, el personal lo llevará al crematorio en donde gracias a una combustión completa donde se incineran los desechos orgánicos sin emitir gases contaminantes ni malos olores, se obtendrán las cenizas del animalito que serán entregadas a su dueño. Cada familia podrá elegir, si la entrega se hace en una urna ecológica para que en un tiempo crezca el arbol quizás donde estuvo la casa del animal, o en el caso que deseen conservar las cenizas la entrega se hará en una urna de cerámica. El tiempo estimado desde el retiro del animal hasta la entrega de las cenizas, son 24 horas. ¿Qué costo tiene el servicio? Dependiendo cual de las dos alternativas se elijan, los valores irán desde los 25 mil pesos.

Esta próxima semana llegarán a la provincia los ataúdes para mascotas (todos a través de proveedores nacionales) pero Martínez aseguró que ya recibieron llamados de interesados en conocer sobre el innovador servicio. Sin dudas que hay familias que tienen una relación tan apegada con las mascotas que buscarán darle la mejor despedida posible a pesar del dolor.

ANTECEDENTES

El servicio de cremación de mascotas ya se realiza al menos en dos ciudades del país. El Instituto Pasteur, situado en el parque Centenario, ofrece cremaciones gratuitas, pero no otorga certificados ni la posibilidad de devolver las cenizas. Para obtener las cenizas, tal como lo ofrece la empresa sanjuanina, hay al menos dos antecedentes en el país: "Cremascotas", también en Buenos Aires y "Pets Cremaciones" que desde 2014 funciona en Mendoza. En Buenos Aires ya abrieron varios cementerios privados que dan la posibilidad de inhumar allí a las mascotas fallecidas.