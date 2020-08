Dirigentes de Juntos por el Cambio respondieron hoy las críticas que el presidente Alberto Fernández hizo sobre su antecesor, Mauricio Macri, y le recriminaron que "cada 24 horas demuestra lo lejos que está de querer buscar consensos" y que su gestión lleva el "sello del cuarto Gobierno kirchnerista".



Después de que el mandatario consideró que al país "le fue mejor con el coronavirus que con el Gobierno de Macri", la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, sostuvo que el jefe de Estado "se llena la boca hablando de unidad y cada 24 horas demuestra lo lejos que está de querer buscar consensos".



"Con el sello del cuarto gobierno kirchnerista, el Presidente habla de unidad y muestra desprecio hacia Juntos por el Cambio. ¿Entendemos de quién estamos hablando?", publicó la exministra de Seguridad en su cuenta de Twitter.



En la misma línea, el jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, planteó que "este año no podrá ser mejor que ningún otro que hayamos vivido en democracia" porque "ya llevamos 6.947 argentinos muertos" por Covid-19.



Por eso, sostuvo desde Twitter, "hay comparaciones que causan un profundo dolor" y agregó que "en su afán de atacar a la oposición, el Presidente se olvidó de las miles de familias que perdieron a un ser querido".



El dirigente radical y jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, publicó en esa red: "Fernández debe decidir si sigue siendo candidato de Cristina (Fernández) o es presidente. Decir que al país le fue mejor con el coronavirus que con el Gobierno anterior es decir que le va mejor con la muerte que con la vida. Con este tipo de declaraciones aleja un país para todos".



En la misma plataforma, el titular de la bancada de senadores nacionales del PRO y expresidente de ese partido, Humberto Schiavoni, expresó que si bien "la hora exige otro tipo de actitudes y la grave crisis económica y social demandan búsqueda de consensos para enfrentar los problemas, el oficialismo insiste en chicanas que, además de falaces, no contribuyen al diálogo que se dice propiciar".



"Dedíquese a gobernar. Respete el esfuerzo, el sacrificio y la angustia de millones de argentinos que esperan que superemos esta crisis trabajando unidos", le pidió a Fernández, por su parte, el senador del PRO Esteban Bullrich, al hacer referencia a las consideraciones del mandatario sobre el Gobierno de Cambiemos.



También se mostró crítico el intendente de Vicente López y primo del expresidente, Jorge Macri, quien desde Twitter puntualizó: "Muertos, enfermos, angustia, miedo. Eso es el coronavirus. Este no es un momento para las chicanas, Presidente. Una comparación triste y que falta a la verdad. La Argentina necesita diagnósticos honestos y mucho trabajo en conjunto", subrayó.



"Sostener la grieta, el enfrentamiento y hacer partidismo con la pandemia no es el camino. Recapacite, por favor", concluyó el jefe comunal bonaerense.



El exministro de Educación Alejandro Finocchiaro consideró que la comparación de la pandemia con el Gobierno anterior "no está a la altura de la investidura que detenta" el presidente Fernández, a quien le pidió que "deje para cuadros menores la expresión de las tensiones/contradicciones de la alianza que integra".



En tanto, la diputada nacional opositora de Confianza Pública Graciela Ocaña, aliada a JxC, le reclamó al Presidente que "salga de Olivos y recorra el Conurbano y la Ciudad. Ahí va a ver las consecuencias de la cuarentena más larga del mundo. Sea respetuoso, se perdieron 1 millón de empleos, se cerraron miles de empresas. Salga menos en helicóptero y escuche a la sociedad y menos a Cristina", señaló desde Twitter.



Su colega de la Coalición Cívica Paula Oliveto publicó: "¿Se puede caer tan bajo? ¿Tanto le piden? Nos tiene encerrados hace 6 meses, la economía se hunde y la desocupación llega al 15%. La inseguridad y la violencia crecen día a día. Gobierne, que para eso lo votaron".