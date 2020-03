A pesar que el jefe del Comando Unificado de Fuerzas de Seguridad en San Juan durante la cuarentena generalizada, comisario mayor Néstor Alvarez, afirmó que no hay ningún impedimento para que personas, con su respectiva autorización, puedan circular en el microcentro capitalino, empleados de comercios reclamaron telefónicamente a DIARIO DE CUYO que controles policiales montados en avenidas como Córdoba, Rioja y Alem justamente no les permitieron el ingreso vehicular dentro de ese perímetro, cuando se dirigían a sus lugares de trabajo.



Ante la consulta periodística, Álvarez aseguró que no hay una prohibición de esa naturaleza: ‘Al igual que los colectivos, los vehículos pueden ingresar. Solamente las personas que no tengan causa justificada son las que no pueden ingresar‘.



Pero a pesar que Álvarez reiteró que no hay una orden que prohíba ingresar con el vehículo a empleados de negocios y empresas ubicados dentro de las cuatro avenidas, personas que se identificaron como empleados, comerciantes y residentes, entre otros, aseguraron que en dichos controles, bajo el argumento de órdenes superiores, no les permitieron seguir avanzando y les sugerían que estacionaran fuera de ese perímetro y continuaran caminando.

Controles. En San Juan continuarán con validez los permisos de circulación que se emitieron con anterioridad al nuevo certificado único que anunciaron a nivel nacional.



PERMISOS, SIN CAMBIOS



En San Juan no será necesario volver a tramitar autorizaciones para circular, ya que no será obligatorio presentar solamente el certificado único nacional, anunciado anteayer a nivel nacional, como documento válido.

El secretario de Seguridad de la Provincia, Carlos Munisaga, aseguró que desde el gobierno se decidió que las autorizaciones para circular ya otorgadas desde que comenzó a regir el Aislamiento Social Obligatorio, tanto del ámbito público como privado, seguirán vigentes hasta el final del mismo, por lo que no es necesario tramitar el nuevo certificado.



Permisos



Las habilitaciones para circular son los certificados que los empleadores en las actividades exceptuadas emitieron para sus empleados, las declaraciones juradas para la asistencia a familiares que lo requieran y las sentencias judiciales referidas a visita de hijos de padres divorciados.

Complemento



Desde la Secretaría de Seguridad recomiendan adjuntar más documentación a las habilitaciones pertinentes, especialmente las declaraciones juradas. Fotocopia del DNI de la persona a asistir, certificado médico con diagnóstico o tratamiento, son algunos ejemplos.