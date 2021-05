A lo largo de este fin de semana, la Policía de San Juan clausuró cuatro bares y restaurantes por no cumplir con los protocolos establecidos para evitar contagios en medio de la segunda ola de la pandemia por coronavirus, en San Juan. Personal de Leyes Especiales informó que, tres de los locales que fueron sancionados encuentran en Capital y el cuarto, en Albardón.

Uno de los casos fue detectado el pasado viernes a las 22:30, cuando los efectivos llegaron al local Australia Comidas Rápidas Panchería, ubicado en calle Monteagudo 907 (Este), en Capital. Allí, el encargado de apellido Amarfil manifestò que no tenía las habilitaciones correspondientes ni el Registro de Expendio de Bebidas Alcohólicas. Además, a los clientes no se les tomaba la temperatura y tampoco se les colocaba alcohol en las manos.

El espacio fue clausurado de modo preventivo por por infringir los artículos 98°, 99°, 142° y 162° inc. L, de la Ley 941- R, y Art. 10° de la Ley 639-A, con intervención del Primer Juzgado de Faltas.

Esa misma noche, a las 23:50, personal policial se constituyó en el local Coco Bongo, confitería bailable y eventos sociales shows, ubicado en Lateral de Avenida Circunvalación 491 (Sur), también en Capital. En el lugar tampoco se estaba cumpliendo el protocolo Provincial Covid-19, no respetando el distanciamiento entre mesas, cómo así tampoco tenían seguridad interna y externa. A su vez, en el sector del escenario no habían matafuegos.

En este caso la clausura preventiva se llevó a cabo por infringir los artículos 98°, 162° inc. "L" de la Ley 941- R, y Art. 08° y 09° de la Ley 687-P, con intervención del Primer Juzgado de Faltas.

Mientras que, este sábado, a las 23 la Policía realizó controles en el local Breaking Beer-Bar, ubicado en Avenida Libertador 1538 (Oeste), en el mismo departamento. En este caso, también se constató el incumplimiento del protocolo Provincial Covid-19, ya que no se tomaba la temperatura al ingreso del local, personas circulaban por dentro y fuera del local sin tapabocas, no se encontraba actualizada la planilla de control de los sanitarios y tampoco se cumplía con el distanciamiento entre comensales.

A su vez, el espacio tenía gran parte de las habilitaciones vencidas. Como consecuencia, el lugar fue clausurado por infringir los artículos 98° y 162° inc. "L" de la Ley 941- R, con intervención del Primer Juzgado de Faltas.

A su vez, se aprehendió a seis hombres por realizar disturbios en el lugar; trasladándolos a sede de Comisaria 4ta, bajo expediente contravencional, con intervención del Primer Juzgado de Faltas.

El último caso se detectó a las 00:56 de este domingo y tuvo como epicentro el local Bufet Latinoamericano, ubicado en calle Sarmiento 1.513, en Albardón. En el lugar se constató el incumplimiento al protocolo Provincial Covid-19, encontrándose el local abierto e incumpliendo con el horario de cierre, como si también alrededor de ocho personas consumiendo en su interior con sus luces apagadas y puertas abiertas.

A su vez, las planillas de los sanitarios se encontraban desactualizadas. Seguidamente al solicitar las habilitaciones para el ejercicio de la actividad comercial el mismo manifiesta no poseerlas. Por tal motivo es que se lleva a cabo la Clausura Preventiva del Local, por infringir los artículos 98° y 162° inc. "C" y L" de la Ley 941- R y art. 10 de la Ley 639-A, con intervención del Primer Juzgado de Faltas.