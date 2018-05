Junto a la basura. Los vecinos de la zona deben caminar todos los días pegados a la basura que hay en la orilla de la Costa Canal.

Bolsas con pañales, escombros de todos los tamaños, cajas de leche, ropa vieja y hasta colchones quemados forman parte del paisaje que muestran cuatro kilómetros de la Costa Canal (calle que lleva el nombre Chacabuco), en Pocito. Es que, desde la calle 5 hasta la 9 el zanjón del desagüe se volvió un basural en el que la gente desecha de todo. El intendente de Pocito, Fabián Aballay, dijo que ellos hacen limpieza varias veces al mes y no dan abasto. "Desde hace dos meses nos agarraron de punto. Hay gente de varios lugares que llega a la Costa Canal para tirar todo tipo de basura. Una vez encontramos hasta una heladera rota en esa zona", dijo el funcionario.



Al recorrer la Costa Canal la basura se ve en varios rincones. Entre la calle 5 y la 6, los cañaverales hacen que sea difícil divisar el canal que hay en el costado oeste. En esa misma zona, la banquina es el blanco elegido también para desechar residuos domiciliarios y otro tipo de basura y escombros. Más adelante, entre la 7 y la 8, el basural parece más grande. Es que hay mayor cantidad de desechos. "Hasta esta zona llega gente en carretela y tira todo tipo de escombros", dijo una vecina de las inmediaciones de Costa Canal y calle 7, zona en la que también está la escuela Güemes, y un centro de salud. Mientras que entre las calles 8 y 9, el último kilómetro de este basural abierto, priman las gomas de autos, los colchones viejos y hasta animales muertos.



Ante este reclamo, el intendente de Pocito, Fabián Aballay, contó la situación que ellos viven de manera habitual en esa zona. "No damos abasto. Hace unas semanas fuimos con las máquinas y camiones a levantar todo y ahora otra vez está todo lleno de basura", dijo y agregó que esto sucede desde hace dos meses, aproximadamente. A la vez, comentó que en esa zona no tienen alumbrado público y que en las noches la gente va a dejar sus desechos a la Costa Canal. "Además, es una calle que está en muy buenas condiciones, porque está pavimentada y no hay tránsito de manera permanente. Hay mucha facilidad para que la gente tire basura rápidamente", agregó y dijo que es una de las zonas rurales que más limpian en el departamento.

Para llegar a la escuela. Muchos chicos atraviesan el zanjón para llegar hasta la escuela que hay en la zona.

>> Protagonistas

RICARDO BUSTAMANTE Vecino

"Durante las noches se ve cómo los autos vienen a tirar hasta perros muertos dentro del canal. En el verano hay veces que es insoportable el olor que se siente. Hasta comida podrida tiran en esta zona".

ZULEMA GIL Vecina

"El camión viene a sacar la basura, pero al otro día amanece todo sucio de vuelta. Hay varios barrios nuevos en esa zona y creemos que es la gente de esos lugares la que usa la Costa Canal como basural".