En dos días 5 abuelos, que entregaron cerca de 650 mil pesos y 20 mil dólares entre otras cosas, fueron víctimas de la estafa popularmente conocida como el "cuento del tío". En este contexto, desde la Policía de San Juan dijeron que iniciaron una investigación para dar con los delincuentes y comentaron que estos casos que se concretaron se suman a otros que ocurrieron en lo que va del año. Carlos Avella, a cargo de la Dirección de Coordinación Judicial D-5, dijo que en promedio reciben unas 5 denuncias diarias por este tipo de estafa, que tiene varias modalidades. Es decir, que hasta ayer, habían atendido en promedio, unas 280 personas que habían sufrido este delito.

Según lo que dijo Avella, ellos no descartan que se trate de una banda delictiva organizada. Sobre todo, al ver los detalles de los últimos casos que ocurrieron en San Juan, que tienen características similares. Incluso, dijo que podría tratarse de una banda que actúa hasta desde afuera de la provincia. "Pedimos a la comunidad que denuncie y que le insistan a los abuelitos que no den información y mucho menos el dinero. Queremos que tengan en cuenta que ninguna entidad bancaria ni el sistema de salud local pedirá dinero a cambio de algo", dijo el responsable de las investigaciones y comentó que las modalidades de cuento del tío van variando dependiendo el contexto social del momento. Es decir, que actualmente, por la crisis económica y la especulación que hay en relación a los dólares estafa con el "cambio de divisa". "Les llaman y les dicen que les van a cambiar los dólares por unos más nuevos o que es para evitar el corralito y ese tipo de cosas. Una vez que se realiza la comunicación, sin cortar la llamada, llega una persona a la casa, bien vestido, de traje y corbata que se hace pasar por empleado de una entidad bancaria y se lleva el dinero", dijo el efectivo policial y comentó que otras de las modalidades más usadas para cometer este delito es pedir dinero para un familiar que está internado o con algún problema de salud o pedir un depósito o trasferencia porque han sido ganadores de algún premio. "Todos los días recibimos denuncias por esto y calculamos que además, hay mucha gente que no llama para avisar que lo quisieron estafar. Sabemos que estas personas llaman y llaman hasta que alguien cae en su trampa", agregó Avella y reiteró que es muy importante insistirle a los abuelos que no hagan caso a estos llamados que generalmente se hacen a los teléfonos fijos, por lo que es más difícil rastrear las llamadas.

Un caso emblemático

En 2020, un hombre, desesperado por el supuesto estado de gravedad de su hijo entregó un televisor en forma de pago y compró varios electrodomésticos. La Policía dio con los delincuentes y recuperó todo.(Foto de arriba).

Otro polémico caso

Según lo que contó un familiar, una anciana de 88 años entregó 1.000 dólares. Le dijeron que su nieto había atropellado a una persona y que necesitaba dinero para evitar ir preso.

>> CLAVES

Modalidades

El cobro de una deudas o el llamado de supuestos gestores y abogados de Anses son algunos de los engaños que usan para estas estafas. Dicen que es para acceder a la reparación histórica.

Premios

Otros engaños tienen que ver con llamados o mensajes felicitando por ser ganador de un premio. Y luego le piden cierta cantidad de dinero para cubrir gastos. Hay que desacreditar esos mensajes.

Recomendación

El estafador busca poner nervioso a la víctima y así lograr su cometido, por eso dicen que no hay que dar datos personales, ni nombres de familiares y si es necesario, llamar al 911.

Cortar las llamadas

Recomienda, cuando una persona recibe estos llamados sospechosos, cortar las llamadas y en caso de ser necesario llamar al familiar que está involucrado para ver si se encuentra bien.

Amabilidad

Según la Policía las personas que hacen este tipo de estafas buscan víctimas grandes y son muy amables a la hora de pedir información y de buscar la forma de engañar a la víctima.