Decobotellas, una gestión del plástico como residuo

En la Escuela de Comercio comenzó un proyecto para gestionar residuos sólidos. Además, qué es el espacio “Introducción al mundo del trabajo”.

Los estudiantes de la Escuela de Comercio “Libertador General San Martín”, de la UNSJ, están de campaña con una recolección y acopio de plásticos, uno de los elementos más nocivos para el medio ambiente. El mundo ya “respira” plásticos y los ecosistemas sufren. El daño está, es real, no es lejano, no es una ficción. La naturaleza está acusando recibo de la embestida humana sobre ella. Los desastres ambientales son noticia cada día. Ante esto, es saludable la iniciativa, que se llama “Decobotellas”. Se trata de juntar plásticos pequeños, etiquetas plásticas, etc., que puedan entrar en botellitas plásticas pequeñas y depositarlas en un gran contenedor (con forma de botella) situado en la galería del edificio de la Escuela.

Susana Yunes, jefa del Departamento de Ciencias Naturales de la ECLGSM, explicó: “El proyecto Decobotellas consiste en la recolección en botellas de plástico, de objetos de ese material que queda en desuso. La recolección se acopia en un contenedor y luego se llevan a una recuperadora. Con el dinero que se obtenga por la venta de los plásticos vamos a ayudar a Casa SAHNI (Sociedad Amigos del Hospital de Niños de San Juan)”. Este proyecto inicia ahora en la ECLGSM, en este segundo cuatrimestre.

Por su parte, Marianela Migani, del Club Ambiental de la Escuela, dijo que advertían la necesidad de hacer una gestión de los residuos, no solamente en la Escuela, sino que sea una concientización que lleve a que esa gestión se replique en las casas de estudiantes, de manera de ayudar al medio ambiente. “Hemos hecho un concurso para el primer llenado del contenedor, en el que el curso de la Escuela que más botellitas recolecte será ganador de un premio. Todos ocupamos plásticos. Prácticamente todo lo que compramos viene en bolsas plásticas”, expresó.

Para el mundo laboral

En la ECLGSM hay, desde 1996, un espacio curricular denominado “Introducción al mundo del trabajo” que consiste en la vinculación de estudiantes con el medio, con el mundo laboral que espera afuera de la Escuela. La directora de este Instituto Preuniversitario, Graciela Putelli, dijo que se trata de “una fortaleza que tiene la Escuela desde hace muchos años, que viene preparando a los chicos para enfrentar este mundo con las herramientas con las cuales ellos han aprendido y que las ponen en práctica en el mundo laboral”. La docente Cristina Barragán, en tanto, explicó que en este nuevo escenario de pandemia “hubo que rediseñarse”. “Hemos tenido que salir a buscar nuevos lugares y hemos tenido mucho apoyo de la comunidad. Algunos estudiantes van a lugares como estudios contables, también a negocios, y otros van a organismos del Estado, como Rentas o el Ministerio de la Producción. Allí, como ellos trabajan con burbujas, los chicos también van a trabajar así. Esto está bueno porque es el mundo laboral que hoy tenemos, entonces la práctica debe ser lo más cercana a la realidad”, señaló Barragán.