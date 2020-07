Debido a su intenso tráfico internacional, por unir en su tierra al Pacífico con el Atlántico, Panamá se posicionó velozmente a la vanguardia en Centroamérica de casos de contagio de coronavirus en los primeros días que fue declarada la pandemia. Las autoridades decretaron las medidas más estrictas de confinamiento y la sanjuanina Natalia Baccino, radicada desde 2006 en aquel país, decidió ‘reinventar’ su agencia de modelos: comenzará a impartir diferentes cursos online relacionados a la imagen personal, para llegar a todo el mundo hispanoparlante.

Desde el 1 de abril, el permiso para circular de los panameños se dividió por género. Las mujeres pueden salir sólo lunes, miércoles y viernes y los varones martes y jueves. Es una hora por día, definida por la terminación del DNI. Natalia puede hacerlo solamente de 18 a 19 en esos tres días. El comercio no esencial, restaurantes, hoteles, la educación y los eventos culturales y deportivos siguen cerrados. La modelo y empresaria aceptó rápidamente que su rubro está a la cola de las habilitaciones y no se cruzó de brazos.

Un clásico. Los calendarios que publica cada año la agencia 'Baccinomodels' son de gran repercusión en Panamá.

“Ya realizábamos cursos presenciales y a raíz de este nuevo contexto, adoptamos la nueva modalidad online. En estos momentos en Panamá se registran unos mil quinientos casos diarios de coronavirus, por lo que no veo que a corto plazo podamos abrir, por lo que ahora estamos pasando toda mi experiencia como modelo y con la agencia a cursos virtuales, que empezarán en agosto”, indicó la sanjuanina.

La modelo que fue seleccionada ‘Miss Reef’ tanto en Argentina como a nivel internacional contó que los cursos apuntan tanto a personas que empiezan a incursionar en el modelaje como a todos aquellos que quieran aplicar de la mejor manera su imagen en la actividad que realizan. Citó como ejemplo que un profesional que quiera difundir sus actividades en redes sociales, podrá adquirir conocimientos como posar, hablar ante las cámaras, vestimenta, entre otros. “Le puede servir a una influencer para posar correctamente cuando promociona un artículo como a un profesional de la psicología que quiere difundir conocimientos por redes sociales”, graficó.

Su amor. Fuera del tiempo laboral, Natalia afirmó que disfruta a su hija Bella, a punto de cumplir los dos años.

Respecto a quienes buscan insertarse en el modelaje profesional, Baccino señaló que “en la agencia asesoramos en varios aspectos también. El campo de posibilidades va mucho más allá de las pasarelas de alta costura, por lo que no es obligatorio para las chicas ser flacas, jóvenes y altas. Por supuesto que algunos perfiles podrán ser más buscados que otros, pero hoy el pedido de modelos es de lo más variado. Por eso es bueno también como cuidar los derechos de imagen propios, por ejemplo. Insisto, no es exclusivo para caras bonitas”.

Fuera del tiempo laboral, Natalia resaltó el “tiempo de calidad” que está viviendo con su hija Bella, quien en agosto cumplirá sus 2 años. “La estoy disfrutando de una forma que no hubiese podido en otro contexto. El sólo hecho de observarla, con lo rápido que crecen a esta edad los niños. También comencé a hacer cosas en mi casa, que no hubiera imaginado. He ordenado mi armario unas veinticinco veces”, exageró con una sonrisa cómplice y completó: “Estoy estudiando mucho también para poder perfeccionar más los cursos online que estamos preparando”.

Natalia, que participó en el reciente video de la canción ‘Un millón de amigos’ que reversionaron los argentinos ‘Los Pericos’ junto a los panameños ‘Los Rabanes’, indicó respecto al presente que le toca vivir que “No parece que hayamos alcanzado el pico de la curva y el aislamiento es muy estricto. Nadie puede salir desde el viernes a la tarde hasta el lunes. Por eso buscamos en la agencia dictar cursos online que realmente les sirva a personas en diferentes actividades y específicamente a las modelos a explorar todas las posibilidades en este campo profesional”, concluyó.