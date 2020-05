Luego de que la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, denunciara penalmente a Hugo De Bernardo por la presunta retención indebida de fondos, ocasionando un perjuicio millonario a las arcas del Estado, el empresario dialogó con Radio Sarmiento y dio su versión de los hechos.

“Ayer se iba a firmar un convenio para hacer la devolución de ese dinero. Nos hicieron un pago de más, que nunca facturamos, desde el Gobierno provincial cuando estábamos entrando en cuarentena. Nos aparecieron 3,5 millones de pesos. ¿Por qué estaba esa plata en nuestra cuenta? Habría que preguntárselo al ministerio para ver cómo manejan los expedientes”, dijo Hugo De Bernardo (h).

En el mismo sentido, sostuvo que “unos veinte días después de haber recibido el pago nos enviaron una carta en la que admitían el error y nos reclamaban más de 3,6 millones de pesos por las retenciones que hubo en la cuenta cuando ingresó el dinero y por los intereses. Nos pidieron que devolvamos la plata en 48 horas más los intereses. Es un poco loco que yo, sin haber hecho nada, tenga que devolver más dinero del que me entró, encima en una época en la que todo está frenado y que quizás no podamos trabajar en todo el año”.

A continuación, el empresario manifestó que “solo presenté la factura del pago que me correspondía por un servicio en la Fiesta Nacional del Sol, pero jamás hubo una doble facturación. Siempre dijimos que íbamos a devolver el dinero, pero en el medio de estas negociaciones salió la nota en Diario de Cuyo y me quedé muy mal parado”.

De Bernardo admitió que siempre tuvo una buena relación con Turismo y que ahora solo tendrá contacto de manera legal. “Estoy molesto porque nos están defenestrando. Por eso salí a hablar, porque nos están defenestrando y quiero contar mi versión que está avalada con todos los papeles legales. Me duele que me hayan tratado como si me hubiera quedado con fondos ilegalmente”.

Por último, expresó que “a la FNS le tengo un cariño invaluable, pero ahora no sé si vamos a estar” y dijo que “la gente de afuera puede tener una visión errónea de nosotros porque estamos expuestos, pero trabajamos y vivimos el día a día. Duele que después de tantos años de trayectoria se nos trate de esta manera”.