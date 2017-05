Reclamo. Juan Carlos González decidió encadenarse en protesta por el tendido de red de alta tensión en su casa. González ya realizó este tipo de medida cuando fue concejal en el periodo 2003-2007.



A las 9 de la mañana Juan Carlos González, de 73 años, decidió dar un paso más en su protesta por la instalación de la línea aérea de alta tensión que atravesará su casa, en Tucumán y Centenario, y se encadenó a una escalera en la base que sostendrá a uno de los pilares del tendido, que detuvo los trabajos de la empresa DISEI SRL, mientras era respaldado por una veintena de vecinos de la zona.



El propio González interrumpió la medida pasado el mediodía luego de que aceptara la mayoría de los vecinos la propuesta de la empresa a cargo de la obra y del EPRE de firmar un contrato en el que se comprometen a que la instalación de la red será provisoria y no durará más de seis meses.



Así, si mañana hay acuerdo entre las partes, se llegará a la solución de un conflicto que iba en continuo aumento y que comenzó con las obras de ensanche de la ruta 40 entre San Juan y Albardón. Debido a esos trabajos, debían retirarse los pilares del tendido de la línea de alta tensión de 132 kV -que abastece a Jáchal, por ejemplo- y luego de diferentes decisiones, el ministro Ortiz Andino hace dos semanas anunció que se realizará el tendido subterraneo por la ruta, aunque era necesario un bypass provisorio.



Un grupo de vecinos fue incrédulo con las palabras y ante el avance de la obra, González elevó la apuesta porque, según dijo, iba a ser detenido para que se ejecutaran las tareas en su propiedad.



Así, luego de más de 3 horas de cabildeo, con la presencia de autoridades policiales, representantes de la empresa a cargo de la obra, del EPRE -que no quiso ser identificado- del diputado provincial Carlos Munisaga y de vecinos, González aceptó concluir el reclamo, tras un discurso. "Llevamos 187 días protestando por estas decisiones tomadas por un patrón de estancia, sin tener en cuenta que estamos hablando de la salud de todos los vecinos. Decían que hago política, pero sobra la documentación que afirma que esto envenena. No tengo problema en el diálogo y aceptamos los seis meses de plazo", indicó.



Munisaga evaluó como positiva la propuesta de realizar un compromiso por escrito y consideró que "las dudas de los vecinos son razonables porque no fueron dialogando con ellos sobre los trabajos que se iban realizando".

Por lo pronto, mañana puede llegar la solución que tranquilice al vecindario.

IDAS Y VUELTAS

Subterráneo

Con el ensanche de la Ruta 40 entre Benavídez y Callejón Blanco, deben salir los pilares de la línea de alta tensión, por lo que el tendido eléctrico iba a ser soterrado originalmente

Cambio

Se planteó la alternativa de evitar el mantenimiento de la línea subterránea y llevarla, de forma aérea, por la CAVIC y luego por Tucumán hasta Callejón Blanco y Ruta 40. Los vecinos se opusieron.

Marcha atrás

Hace dos semanas se anunció el regreso al proyecto original, aunque por un tiempo de 6 meses habría un bypass aéreo en la zona de Tucumán y Centenario. Nueva protesta vecinal.

¿Acuerdo?

El compromiso por escrito que el tendido aéreo no superará los seis meses de duración puede acordarse mañana entre las autoridades y la comunidad, lo que significará el fin del conflicto.