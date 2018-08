El pasado sábado se llevaron a cabo en San Juan dos manifestaciones sobre el aborto. Una, en Plaza Laprida, contra la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. La otra, en Plaza Hipólito Yrigoyen, a favor de la despenalización. DIARIO DE CUYO cubrió ambos eventos y, con números, las redes sociales hablaron por sí solas.

En Facebook, este medio realizó transmisiones en vivo de ambas marchas. La de los "Pro Vida" tuvo mayor cantidad de visitas de mujeres entre 35 y 44 años, mientras que la otra fue popular en mujeres de entre 25 y 34 años. Además, la primera tuvo 1100 reacciones, con una amplia ventaja de "Me Gusta" y "Me encanta". Por su parte, con 700 reacciones, la manifestación de los pañuelos verdes tuvo como reacción mayoritaria los "Me enfurece", seguido por los "Me Gusta".

Contra la legalización

A favor de la legalización

Instagram también dijo lo suyo. En galerías de fotos de los dos movimientos, las imágenes de quienes están en contra obtuvieron 762 "Me Gusta", contra los 227 de quienes están a favor.

De todas forma sorprende lo que ocurrió con los comentarios. La galería de "Salvemos la dos vidas" cosechó 45 opiniones, casi todas positivas. La de IVE sumó 79 comentarios, en su mayoría negativos y algunos hasta agresivos.