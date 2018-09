La semana pasada, alumnos de la Universidad Nacional de San Juan tomaron varias de las instalaciones en protesta contra el "desfinanciamiento de la institución" por parte del Gobierno nacional. Pero en la Facultad de Filosofía hubo un extra que crispó los ánimos. Jóvenes decidieron retirar la imagen de la virgen ubicada en el hall del edificio, desatando un enfrentamiento con grupos provida.

Ayer, en asamblea y por votación, se aprobaron varios temas según contó la decana de la FFHA a DIARIO DE CUYO. "Toda la facultad le ha dicho a estos grupos violentos, con mayoría de alumnos de otras facultades, que no vamos a dejar que se entrometan en nuestras cuestiones, no vamos a dejar que haya ninguna toma nunca más, no vamos a dejar que gente que no tiene idea de lo que pasa en Filosofía esté incentivando la violencia. Eso salió en la votación, para que tengan claro que acá la facultad se debe respetar, porque parece que es la única facultad a la que hay que avasallar", aseguró Rosa Garbarino.

Además, se determinó que cada Consejo Superior decida qúe hacer con las imágenes religiosas dentro de la institución.