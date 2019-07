Foto tomada de Facebook.

Una publicación en las redes sociales despertó la indignación de la opinión pública. Este miércoles en la mañana, en una “salita” de asistencia médica de Casuarinas (25 de Mayo), una mujer que esperaba ser atendida se desmayó. La larga espera y su estado de salud hicieron que flaquearan sus fuerzas y quedó tirada varios minutos sin asistencia.

Pese a la posible gravedad del cuadro, la mujer –aún no identificada- no fue asistida con la celeridad esperada. Quedó en el suelo y luego, según relata la publicación en Facebook, el trato no fue digno ni humanitario.

La joven que narra el momento del destrato, cuenta que estaba en el centro de salud con varios compañeros de escuela. Y, al presenciar el desmayo, todos intentaron hablar con el personal del lugar para que fuera asistida. Incluso, como se ve en las fotos, la mujer cae y la gente del consultorio más cercano permanece inmutable –hasta ríen-.

Después de varios minutos y el pedido del resto de los potenciales pacientes –no olvidemos que todos ahí se encontraban con alguna dolencia- el personal médico atendió a la desmayada.

La postal es tristísima, uno de los comentarios a la publicación lo retrata bien: “miren al doctor con las manos en la cintura y al de la silla de ruedas, esperando que se muera la mujer”. Si bien la situación, al parecer, no pasó a mayores y no se barajó ninguna posibilidad de muerte, el complejo estado de la atención médica despertó la indignación de los vecinos del barrio cercano a la institución médica.

La queja de la muchacha denunciante se extiende a las larguísimas esperas, que son una constante. “La sala no sirve de atención al público. Tienes que ir a las 4 de la mañana para poder anotarte cuando solo anotan en una planilla a 10 o 14 personas” dijo y agregó que “es una vergüenza”.