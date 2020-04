A través de un comunicado, Inadi delegación San Juan informó desde el espacio han tomado contacto con familiares de la mujer con coronavirus en la provincia (segundo caso, conocido el pasado viernes), y que los mismos han sido víctimas de presuntos actos discriminatorios, estigmatizantes y amenazantes en las redes sociales, como así también la divulgación y publicidad de los datos personales.

"Repudiamos dicho accionar y manifestamos que estamos interviniendo en este caso para frenar este accionar de personas inescrupulosas que dañan el esfuerzo de todo el pueblo argentino y de los sanjuaninos por llevar adelante la emergencia sanitaria de una manera solidaria y empática con el otro", expresaron.

A continuación, explicaron que "desde Inadi llevaremos adelante la intervención del instituto en lo que corresponda a las denuncias que la familia de la persona presente. A su vez, estamos llevando adelante la campaña "Si el virus no discrimina, no discriminemos nosotres" en todo el país para llevar conciencia de que es necesario frenar y erradicar las conductas discriminatorias y estigmatizantes, recordamos que debemos difundir únicamente información oficial y chequeada para no alimentar el pánico social a la transmisión del virus y no promover situaciones de discriminación hacia personas que tienen la COVID-19, o hacia trabajadores y trabajadoras esenciales".